Inspiruje se Sony Samsungem? Nejlepší letošní Xperie obdrží Android 13

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Debaty týkající se aktualizací systémů jitří tábory fanoušků Applu a Googlu. Zatímco Apple vydává aktualizace běžně i na 5 let staré modely, u Googlu došlo až v nedávné době k posunutí laťky aktualizací na tři léta, a to samozřejmě v případě Pixelů. Ostatní výrobci totiž k aktualizacím mohou přistupovat zcela dle vlastního uvážení. Velmi dobře si v tomto ohledu vede Samsungu, který v letošním roce oznámil následování Pixelů a své klíčové mobily bude aktualizovat taktéž tři roky. Sluší se však připomenout, že softwarová podpora s bezpečnostními záplatami je u Samsungu zpravidla ještě delší.

Nově se k delším aktualizacím zřejmě připojí také Sony, informaci o tom přinesl androidnext.info. Sony se údajně chystá protáhnout aktualizaci u nejvyšších modelů na tři roky. V současné době by se to týkalo Xperie 1 II a očekávané Xperie 5 II. Obě začínají na Androidu 10 a tři velké aktualizace znamenají, že by se měly dočkat i Androidu 13, který dorazí dle současných předpokladů až v roce 2022. Jedná se však prozatím o nepodloženou informaci a uvidíme, zda Sony takovýto krok oznámí.

Androidnext.info dále zmiňuje i případné aktualizace u dalších Xperií, zde již to není tak slavné. Loňské duo Xperia 1 a Xperia 5 mají skončit již na Androidu 11, totéž platí pro letošní Xperii 10 II. Pakliže jde o loňské Xperie 10 a 10 Plus, ty se údajně již žádné aktualizace nedočkají a zůstanou přikovány k Androidu 10.