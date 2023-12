Infinix Note 30 Pro teď vyjde jen na 4 399 Kč, v balení má bezdrátovou nabíječku

Fotografie: Mobil Pohotovost

Infinix je za poslední rok jedna z nejrychleji rostoucích značek na českém trhu se smartphony. Její telefony mají super výbavu a mnohdy až překvapivě nízko posazené ceny. I nyní v předvánočním období má Infinix v nabídce několik telefonů, které si rozhodně zaslouží pozornost. K jednomu dokonce rozdává bezdrátovou nabíječku zdarma.

Nejlevnější bezdrátové nabíjení

Řeč je o Infinix Note 30 Pro, který u Mobil Pohotovosti teď seženete už za 4 399 Kč (dříve 5 999 Kč). Za tuto cenu představuje vůbec nejlevnější smartphone s bezdrátovým nabíjením na trhu. A abyste mohli funkci hned naplno využít, bezdrátovou nabíječku dostanete k telefonu zdarma.

Note 30 Pro má ale obecně skvělou výbavu. Vpředu se vyjímá prakticky bezrámečkový 120Hz AMOLED displej, vzadu pak najdeme modul se 108Mpx fotoaparátem. Za zmínku stojí i stereo reproduktory JBL, voděodolnost IP53 či velká 5 000mAh baterie s podporou rychlého 68W nabíjení. To vše jen za něco málo přes 4 tisíce korun, pokud využijete bonus k výkupu.

Nadupaná vlajkovka jen za 8 tisíc

Druhým kouskem za super cenu je pak Infinix Zero 30, který je k mání už za 7 999 Kč (běžně 8 999 Kč). Jedná se o vlajkovku výrobce, kterou v Česku koupíte exkluzivně jen u třech vybraných prodejců. Za nejnižší cenu ji ale pořídíte jedině u Mobil Pohotovosti, a to díky tisícovému bonusu k výkupu.

Za 8 tisíc přitom získáte opravdu skvěle vybavený telefon. Špičkový je jak displej – 144Hz AMOLED panel s minimálními rámečky a integrovanou čtečkou otisků prstů – tak také opticky stabilizovaný 108Mpx fotoaparát, který i na základě recenzí odvádí velmi dobrou práci, obzvlášť v dané cenové kategorii. Výjimečný je také přední fotoaparát – 50Mpx snímač se schopností záznamu ve 4K při 60 fps, což je na selfie kameru velmi slušný údaj.

Garance dodání do Vánoc

U Mobil Pohotovosti se ani nemusíte obávat, že by vám telefon nestihl dorazit jako dárek pod vánoční stromeček. Při objednání přes DPD nebo Zásilkovnu máte čas do čtvrtka 21. 12. do 15:00. Oba telefony jsou navíc skladem na všech prodejnách, takže pokud máte některou z poboček Mobil Pohotovosti v okolí, máte čas dokonce až do 24. 12. do 11:30.