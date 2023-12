Huawei nova 12 Lite (Active) přináší 66W nabíjení, 60Mpx selfies i Snapdragon 778G

Fotografie: Huawei

V rámci (po)vánoční nadílky společnosti Huawei jsme se kromě Huawei nova 12 a dvojice novinek s přídomkem Pro a Ultra dočkali rovněž cenově dostupnějšího modelu s označením nova 12 Lite (Active). Tento smartphone je do velké míry podobný modelu nova 12, v některých aspektech se však výrazně liší.

Necelých 170 gramů v tenkém těle

Jedním z klíčových rozdílů jsou rozměry, a to konkrétně tloušťka, jež činí pouhých 6,88 milimetrů, tedy ještě o 0,1 milimetru méně, než je tomu u modelu nova 12. Smartphone nova 12 Lite (Active) potěší rovněž všechny, kteří nemají rádi těžké telefony, neboť váží pouhých 168 gramů. Kapacita batrie je přitom oproti nově 12 o pouhých 100 mAh menší, tedy 4 500 mAh. S tím se sice snížil rovněž nabíjecí výkon, který ze 100 W poklesl na 66 W, nabití z 3 % do 100 % by přesto mělo trvat pouhých 31 minut. Nabití z úrovně 3 % na 60 % pak podle stránek výrobce huawei.com necelou polovinu (15 minut).

Za výhodu modelu nova 12 Lite (Active) lze považovat rovněž nasazení osvědčeného procesoru Snapdragon 778G, který sice není nejnovější, ale stále by měl mít dostatek výkonu pro průměrně náročného uživatele. Z hlediska designu přitom neschází stylová záda se speciálním vzorem, jenž má připomínat „opadané třešňové květy“ (u modré a bílé verze), ale ani konzervativní černé provedení s klasickým jednotlivým povrchem.

OLED obrazovka a širokoúhlá selfie kamerka

Za zmínku rozhodně stojí rovněž velká 6,7" OLED obrazovka s podporou 120Hz obnovovací frekvence, rozlišením 2 412 × 1 084 pixelů a 1 440Hz stmíváním PWM, jež pomáhá regulovat neviditelné blikání displeje namáhající oči. Samotný poměr zobrazovacího panelu k tělu zařízení pak činí výtečných 93,4 %. Na horní straně se nachází 60Mpx selfie kamerka s podporou natáčení 4K videa a 100stupňovým rozsahem záběru, tedy stejná výbava, jakou najdeme i u modelu nova 12.

Zadní stranu zdobí 50Mpx primární senzor s clonou f/1.9, dále neschází laserové ostření, ale také 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv (f/2.2) se schopností zachytit makro záběry, tedy automatickým ostřením z malé vzdálenosti. Z další výbavy potěší moderní konektivita v podobě Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Huawei nova 12 Lite (Active) se snaží zaujmout také cenou. Verze s 256GB úložištěm zájemce vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce korun. Lépe vybavené provedení s dvojnásobným úložištěm pak stojí přibližně 10,5 tisíce korun. Kdy (a jestli vůbec) se objeví Huawei nova 12 Lite (Active) na českém trhu v tuto chvíli není jasné.