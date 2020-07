Huawei Mate V by se mohl ohýbat ve stylu Samsungu

Fotografie: nl.letsgodigital.org

Server nl.letsgodigital.org přinesl informaci o patentu Huawei na další možný skládací telefon. Doposud platilo, že Huawei v Mate X a Mate Xs využíval displej ohnutý z venku, avšak zřejmě by mohlo dojít ke změně ve stylu Samsungu. To znamená, že by byl velký displej uvnitř a bylo by jej možné rozložit.

Na základě patentu se můžeme podívat i na možné rendery, které znázorňují, jak by zařízení mohlo vypadat. Jedná se pouze o hrubou představu a finální zařízení se může samozřejmě lišit. Představení dalšího skládacího telefonu Huawei se očekává během letošního podzimu.