HONOR Magic5 Pro přichází s technologií cirkadiánního režimu. Co přináší?

Fotografie: Honor

Moderní život přináší našim biorytmům řadu nástrah. Smartphone, jeho blikání a modré světlo patří mezi časté viníky poruch spánku i emoční stability. HONOR a jeho intenzivní inovace zaměřené na člověka se této problematice podívaly pod pokličku a vybavily smartphone HONOR Magic5 Pro funkcí cirkadiánního nočního displeje respektující náš biorytmus.

Lidské tělo, stejně jako zvířata nebo rostliny, má svůj cirkadiánní rytmus, který si zjednodušeně můžeme představit jako jakési naše vnitřní hodiny. Tento opakující se cyklus trvá přibližně 24 hodin a signalizuje našemu tělu, že v noci se má spát a ve dne bdít. Zároveň ovládá řadu dalších důležitých funkcí, jako například tělesnou teplotu, vylučování hormonů, emoce či náladu.

Jedním z těchto hormonů je i melatonin neboli tzv. hormon spánku, který naše tělo produkuje především v noci. Jeho hlavním regulátorem je střídání světla a tmy, proto pokud před spaním použijeme chytrý telefon nebo počítač, který vyzařuje modré světlo, sníží se produkce spánkového hormonu v těle a místo zklidnění a přípravy na spánek se naše tělo probudí.

Cirkadiánní noční režim displeje pomáhá stabilizovat biorytmus

Snaha bojovat s modrým světlem různými filtry snižuje barevné rozlišení i kvalitu displeje, proto HONOR přišel s řešením v podobě cirkadiánního nočního režimu displeje. Tato technologie je vůbec poprvé dostupná také na mobilním telefonu.

Cirkadiánní režim displeje se stará o to, aby jeho barevné rozlišení bylo pro nás co nejpřirozenější. Vlajkový smartphone HONOR Magic5 Pro díky této funkci sám sleduje rytmus dne a noci, stejně jako lidský organismus, a automaticky displej po západu slunce přepíná do teplejších barev, které nezatěžují oči ani naše tělo. Zároveň redukuje modré světlo, které je ve večerních hodinách naprosto nepřirozené.

Studie HONOR navíc potvrdila, že díky této nové funkci se může úroveň spánkového hormonu melatoninu zvednout až o 20 % během 3 hodin. To znamená snadnější usínání a správně probíhající regenerační procesy během spánku. Za snížení dopadu modrého světla získal HONOR Magic5 Pro certifikát TÜV Rheinland.

Méně unavené oči

Modrým světlem to ale nekončí. Přizpůsobení obrazovky k redukci zatížení očí je pro naše tělo také velmi důležité, proto HONOR vyvinul funkci dynamického stmívání displeje, která napodobuje přirozený denní světelný rytmus a pomáhá ulevit očím stimulací ciliárních svalů. Oči navíc během celého dne čelí blikání různých umělých osvětlení. HONOR Magic5 Pro toto vyřešil špičkovou výbavou displeje, která snižuje kolísání jasu a problikávání, aby ulevila našim očím.

Špičkový smartphone HONOR Magic5 Pro si můžete pořídit ve dvou barevných provedeních, jemně zelené Meadow Green a v elegantní černé Black. K dispozici je u vybraných prodejců za cenu 29 990 Kč s prémiovým tabletem HONOR Pad 8 jako dárek zdarma.