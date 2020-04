Hisense v dubnu představí první smartphone na světě s barevným e-ink displejem

Na letošním veletrhu spotřební a výpočetní elektroniky CES 2020 ukázala společnost Hisense první smartphone na světě s barevným e-ink displejem. Zařízení vzbudilo patřičnou pozornost, nevěděli jsme však, kdy se podívá na trh. Díky tech.sina.com.cn nyní máme informace, že k oficiálnímu představení dojde již 23. dubna. A jaké jsou vlastně výhody e-ink technologie?

Hisense introduced the world’s very first Color E Ink screen reading mobile phone crisp at #CES2020 which officially kicked off on Tuesday, providing an eye-friendly display for mobile reading people. pic.twitter.com/y9HJNro4t0