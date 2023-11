Galaxie výhodných nákupů čeká v listopadovém Black Friday

Fotografie: Samsung

Největší nákupní akce roku je tu. Black Friday se ale neomezuje jen na pátek a přináší slevy na Samsung jako z jiné Galaxie. Celý listopad platí slevové akce a ty největší se na nás chystají poslední dva listopadové týdny. Nechte se v předvánoční čas oslnit produkty Galaxy, které už výhodněji neseženete.

Nejlepší techniku za bezkonkurenční ceny bude letos možné nakupovat během celého měsíce listopadu. Usnadněte si shánění vánoční dárků. Zkuste to letos bez stresu s prémiovými produkty Samsung Galaxy, které vykouzlí úsměv každému. Pořiďte sobě a svým blízkým to nejlepší s galaktickou slevou. A na co se můžete během listopadu těšit?

Špičkové telefony za bezkonkurenční cenu? Ano, prosím!

Objev budoucnost s prémiovou řadou Samsung Galaxy S. Zažijte každý den jako báječnou jízdu se Samsung Galaxy S22. Telefon s profesionálním fotoaparátem pořídíte v Black Friday už za 14 999 Kč. Galaxy S22 Vás nezklame přes den ani v noci, naopak to nejlepší s ním zažijete po setmění. Díky technologickému vylepšení Nightography budou Vaše noční videa a fotografie jasné jako za dne. A když říkáme, že Vás po celý den nezklame, tak se nemusíte bát ani baterie. Ta má totiž delší než celodenní výdrž. Nebo využijte galaktickou slevu na Samsung Galaxy S20 FE, který hraje všemi barvami a čeká na Vás už od 9 999 Kč. Potěšení vašim očím skýtá nejen designem, ale i svým perfektním AMOLED displejem či funkcí Filtr modrého světla.

Každého stylaře a milovníka designu potěší výhodná akce na nejnovější model skládacího telefonu Samsung Galaxy Z Flip5. Elegantní provedení a kompaktnost učaruje každému. Vyšperkuj svoji tvorbu k dokonalosti. Telefon nabízí výjimečnou možnost personalizace a díky většímu Flex Window si vyfotíte ty nejlepší selfies zadním fotoaparátem. Zahoďte stativ, Galaxy Z Flip5 vám poslouží i jako stojánek. Skládací telefon, s velkým displejem, co se vejde do každé kapsy, pořídíte během Black Friday s výkupním bonusem 5 000 Kč.

Pokud jste spíš expert multitaskingu, nesmutněte, čeká na Vás s ještě větším bonusem 10 000 Kč i Galaxy Z Fold5. Multifunkční telefon, který se rozloží do velikosti tabletu, Vás podrží i při tom nejnáročnějším pracovním projektu. Otevřete si až tři okna najednou a pracujte odkudkoliv. Samsung Galaxy Z Fold5 myslí i na zábavu. Zkuste sledování videí na výšku i šířku nebo si vytvořte vlastní umělecké dílo, kreativitě se meze nekladou.

A v neposlední řadě se můžete těšit i na úspěšnou sérii telefonů Samsung Galaxy A53 a A33. Díky bezkonkurenčním slevám je během listopadu seženete už od 6 999 Kč.

Model Black Friday * Galaxy S22 Od 14 999 Kč Galaxy S21 FE Od 10 999 Kč Galaxy S20 FE 9 999 Kč Galaxy A53 7 999 Kč Galaxy A33 6 999 Kč

Přesuň se do budoucnosti s tablety Samsung

Čas neskladných notebooků skončil a nyní je nejlepší doba se posunout dál. Multifunkční tablety ulehčí život (a tašce) všem, co chtějí podat špičkový výkon. Dotyková obrazovka ve spojení s S Pen podpoří kreativitu. Připojte klávesnici a získejte funkce klasického notebooku.

Multitasking je Samsung Galaxy Tab S9 vlastní, podrží vás v práci, při každém skvělém nápadu, kreativním tvoření a zajistí i zábavu pro celou rodinu. Podpora split screen potěší každého, kdo rád dělá víc věcí najednou. Navíc to díky odolnosti proti prachu a vodě IP68 zvládne úplně kdekoli. Model Samsung Galaxy Tab S9 FE zase podrží každého studenta od projektů do školy až po přípravu na státnice. Pište s S Pen ručně psané poznámky s pocitem jako na papíru a jednoduše je převádějte do tištěného textu. Nebo potěšte planetu i své ekologické srdce. Konec tisknutí poznámek, vezměte si své Samsung notes kamkoli.

Vyber si během Black Friday tablet ze série Galaxy Tab S9 a Tab S9 FE, odprodej nám svůj starý notebook jakékoli značky, a ušetři tak až 6 000 Kč. Nebo si vyber Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite už od 6 999 Kč.

Ozdob se galaxií

Slaď se s novou generací chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch6 Classic s otočnou lunetou. Nový model přichází s nejnovějším operačním systémem. Vylepšené funkce sledování spánku nebo ženského zdraví, díky novému senzoru měření teploty pokožky se postarají o klid na duši i na těle. Oproti starším modelům jsou i větší, prodávají se v rozměrech 43 a 47 milimetrů, nabízí také větší displej a zeštíhlenou otočnou lunetu, která dodá ovládání nový rozměr. Během listopadové akce Black Friday k těmto stylovým hodinkám získáte zdarma špičková sluchátka Samsung Galaxy Buds2 pouze za 1 korunu.

Galaktická sleva 1 000 Kč na Vás čeká při nákupu oblíbených loňských Samsung Galaxy Watch5 a sluchátek Samsung Galaxy buds, které vás provedou barevnou galaxií hudby.