Fanoušci Applu zatlačí slzu, balení iPhonů 16 už nebude obsahovat nálepku

Fotografie: Apple

S nástupem nových iPhonů 16 končí několikaletá éra legendárních nálepek s logem nakousnutého jablka, které Apple tradičně přidával do balení. Nálepky mnohé zákazníky nechávaly absolutně chladnými, jiní je však s radostí lepili na nábytek, různou elektroniku či dokonce automobily. Je fakt, že Apple nálepky představovaly poměrně efektivní a přitom pro Apple velmi levný marketing. Z environmentálních důvodů a možná i kvůli úsporám, jakkoliv to zní komicky, se však Apple rozhodl do balení nových iPhonů nálepky již nepřidávat. Tradice přitom sahala až do sedmdesátých let, tudíž lze ukončení nálepek považovat za konec jedné dlouhé éry netradičního příslušenství. Pokud však skutečně prahnete po nálepce, existuje přeci jen jeden způsob, jak se k ní dostat.

Nálepka jako volitelné příslušenství

Jakkoliv to může znít bizarně, někteří zákazníci si zřejmě bez nálepky s logem nakousnutého jablka nedokáží představit nákup nového iPhonu, a tak jim Apple tuto možnost přeci jen nabídne. Stále platí, že nálepka není součástí balení, avšak v rámci nákupu skrze oficiální kamenný obchod Applu si můžete nálepku vyžádat. Jelikož Apple Store v ČR nenajdeme, znamená to výlet do zahraničí, neboť volitelnou nálepkou nemají disponovat ani Applem certifikovaní prodejci apod.

Názor autora

Nálepku s logem nakousnutého jablka jsem s výjimkou prvního produktu této značky vždy nechával v krabičce s manuály, pro mě osobně se tedy s jejím odstraněním nic nemění. Po marketingové stránce se však jednalo o skvělý nástroj, nejčastěji jsem si nálepky všímal v provozu, kde jsem zahlédl automobily i s několika nálepkami na kufru a často třeba i velmi staré vozy s hodnotou snad ještě nižší než nový iPhone SE, nálepka jim však samozřejmě nemohla chybět. Domnívám se proto, že odstranění nálepky skutečně rozčílí jen hardcore fanoušky a mnohem více zákazníků zasáhne odstranění kabelu z balení, ke kterému by podle mě mohlo dojít již v příštím roce.