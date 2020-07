Dvojice herních procesorů od MediaTeku míří do levných smartphonů

MediaTek představil dvojici nových herních čipsetů s označením Helio G25 a Helio G35, které jsou určeny zejména pro cenově dostupné telefony.

MediaTek introduces new chips to its gaming-focused G series with MediaTek Helio G25 & G35. Built for mainstream gaming smartphones, G25 & G35 include MediaTek HyperEngine game technology, premium imaging, & camera support. https://t.co/N90REF6eRR #MediaTek #MediaTekHelioGSeries pic.twitter.com/MdBWRhS8yJ