Dva dny a dost. Otestovali jsme výdrž Samsungu Galaxy M31s

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Oproti zcela původním plánům se Samsung v omezené míře rozhodl dodávat na evropský, respektive český, trh kousky z řady Galaxy M. Ty se vyznačují zpravidla důrazem na kapacitu baterie, a tedy potenciálně i dlouhou výdrž na nabití. A právě na tu se v dnešním článku výhradně zaměříme. Galaxy M31s vás totiž dozajista zaujme baterií s kapacitou 6 000 mAh. Jedná se o nadprůměrnou hodnotu, která teoreticky slibuje dlouhou výdrž.

Výdrž hlavním trumfem

Obvyklá kapacita baterií telefonů střední třídy se dnes pohybuje kolem 4 500 mAh s odchylkami na obě strany. U letošních modelů řady Galaxy M je zmíněná hodnota vysoce převyšována. Rekordmanem je Samsung Galaxy M51, který jsme již testovali, ale špatně si nevede ani Galaxy M31s, jehož baterie rovněž slibuje na dnešní poměry nadprůměrnou výdrž.

Velká baterie s sebou však nese drobné ústupky, a to se týká především rozměrů a hmotnosti. Na první pohled je novinka o něco tlustší než konkurence. Tloušťka 9,3 milimetrů však nepředstavuje něco, co by telefon zabraňovalo používat. Naopak musím říci, že osobně se mi telefon drží lépe než tenčí konkurence. Nijak zásadně mi nevadí ani hmotnost 203 gramů. To bude však zřejmě tím, že drtivá většina dnešních telefonů hranici 200 gramů buď překonává, případně se k ní výrazně přibližuje.

Jdeme na test

Před samotným testem výdrže jsme telefon v rychlém sledu dvakrát vybili a dvakrát nabili. Poté započal test běžného používání, kdy standardní telefon nabíjím zhruba každý večer, kdy kapacita baterie klesá pod 30 %.

U Samsungu Galaxy M31s jsem předem odhadoval, že by se výdrž mohla pohybovat někde mezi dvěma a třemi dny. K tomuto mě vedly především zkušenosti z modelů Galaxy M21 a Galaxy M51, z nichž první jmenovaný má 6 000mAh baterii a druhý 7 000mAh baterii.

Po nabití na 100 % byl telefon vcelku běžně, ale aktivně používán. Byl neustále připojen k internetu na síti LTE, případně Wi-Fi. Během celého testování byly vyřízeny hovory o souhrnné délce zhruba 30 minut. V průběhu všedního dne byl telefon poměrně často používán ke kontrole elektronické pošty a sociální sítí, tedy displej větší část dne svítil s jasem nastaveným na automatickou regulaci. Po 24 hodinách telefon hlásil 47 % baterie a bylo jasné, že meta tří dnů zůstane nedosažitelná. Na druhou stranu pozitivní zprávou bylo, že během noci, kdy je telefon na jednom místě se zhasnutým displeje, dojde během 7 hodin k úbytku jen 3 procentních bodů baterie.

Konec testu nastal po necelých 49 hodinách, kdy z kapacity baterie zůstalo pouhé 1 % a byl čas telefon přemísti na nabíječku.

Opětovné nabití

Po vybití nastal čas telefon nabít. Samsung Galaxy M31s podporuje 25W nabíjení, což je jistě krásná věc, avšak na českém trhu vám Samsung dodá jen 15W nabíječku, a to je velká škoda. Zejména s ohledem na velkou baterii. Nabíjení vám proto zabere 2 hodiny a 17 minut. Ze zahraničních recenzí lze vyčíst, že pokud je přibalena 25W nabíječka, dobije se model Galaxy M31s za zhruba hodinku a půl.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 8 minut 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 19 minut 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 32 minut 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 44 minut 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 58 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 74 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 92 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 104 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 117 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 137 minut

Samsung Galaxy M31s v redakci nadále testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás přímo v diskuzi pod článkem.