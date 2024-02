Doogee T30S je tablet s vysokým rozlišením a 256GB pamětí

S novým tabletem přispěchala značka Doogee, když představila model T30S. Dočkali jsme se tabletu s 11" IPS displejem rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů. Nechybí ani čtveřice reproduktorů či 3,5mm jack. Celé tělo tabletu je pak kovové, lze tak očekávat příkladné konstrukční zpracování.

