Displej Pixelu 8 bude mezigenerační menší, značí příchod kompaktu?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Základní Pixel 8, jehož představení se dočkáme za několik měsíců, by se měl dočkat poměrně zásadního zmenšení obrazovky. Ze současných 6,32" u Pixelu 7 by se měla uhlopříčka zmenšit na 6,16", z čehož lze usuzovat, že by se mohlo jednat o příjemně kompaktní smartphonu typu Galaxy S23. Takové rozhodnutí by bylo jistě vítanou zprávou pro všechny příznivce (na dnešní poměry) menších smartphonů. Pixel 8 Pro by si naopak měl zachovat uhlopříčku 6,7", všichni zákazníci by si tak přišli na své. Oba panely má pro Google vyrobit Samsung, jejich produkce přitom započne již příští měsíc.