Co se naučí vaše telefony Samsung s nadstavbou One UI 6.1?

Samsung v těchto dnech a týdnech aktualizuje desítky zařízení na nejnovější Android 14 a rovněž nadstavbu One UI 6.0. Již nyní se však čile spekuluje o nadcházející verzi s označením One UI 6.1, která by měla debutovat v řadě Galaxy S24. Ta má být představena 17. ledna, což znamená, že nadstavba je takřka za dveřmi. Díky informátorovi @BennettBuhner nyní víme, na co se majitelé vybraných modelů Samsung budou moci těšit. Je totiž nasnadě, že mnoho funkcí nezůstane exkluzivních jen pro novinky, ale dorazí ve formě aktualizace i na některé stávající kousky.

Úvodem si řekněme, že One UI 6.1 bude ve znamení velmi pokročilé umělé inteligence, která bude úřadovat takřka ve všech aplikacích v telefonu a případně napomáhat s čímkoliv vás jen napadne. Nepřekvapí proto, že i poodhalené novinky se právě točí kolem AI.

Umělá inteligence v nadstavbě One UI 6.1 má umět generovat vlastní tapety, jednoduše tak, jak si budete přát. Na zamykací obrazovce si budete moci aplikovat efekty počasí promítnuté na zvolenou tapetu, což by mělo působit opravdu zajímavě.

One UI 6.1 - Generative AI Wallpapers IN ACTION!!!



Generative AI wallpapers will work seamlessly and with ease, allowing for a unique wallpaper every time, like no her!



This is running off Google's own AI apparently as a Google account is required to run it!



OMGGGG!!!#OneUI6… pic.twitter.com/BAWmjmXeAO