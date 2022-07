Bude řada Galaxy S23 osazena pouze procesory Snapdragon?

Vlajková řada Galaxy S od Samsungu, jejíž nejlépe vybavený model Galaxy S22 Ultra díky integraci chytrého pera S Pen plně zastoupil sérii Note, je odedávna dodávána s procesory dvou různých výrobců. Zatímco na našem trhu (ale i na mnoho dalších) můžeme zakoupit Galaxy S s čipsety Exynos, v USA či Jižní Koreji jsou vybaveny procesory Qualcomm. A tak se zpravidla každý rok najde i řada nespokojených zákazníků, kteří poukazují na rozdíly mezi jednotlivými čipsety, ať už jde o výkon, energetickou efektivitu či s tím spojené zahřívání.

(1/3)

1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm.