Mezinárodní platforma pro přepravu osob a nově i rozvoz jídla, Bolt, uzavřela spolupráci s Huawei. Aplikace se objevila ve virtuálním obchodě AppGallery, který čínský výrobce co nejrychleji rozšiřuje jako náhradu za Obchod Play. Ten je kvůli rozhodnutí americké vlády novým modelům značky Huawei a Honor zapovězen.

HUAWEI adds Bolt, an Uber alternative to its AppGallery https://t.co/T0xa3y86Kx