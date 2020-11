Baterie u příští generace iPhonů budou ještě menší, tvrdí známý analytik

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Známý Apple analytik Ming-Chi Kuo se odkazuje na důvěrné (avšak nijak jinak neověřené) zdroje, podle kterých mají být baterie u příští generace iPhonů 13 ještě menší, než je tomu doposud. Podle všeho má za (fyzickým) zmenšením stát nová technologie tzv. „soft board“ baterií.

Nové „soft board“ baterie by měly jednak umožnit snížení nároků na velikost, ale také zredukovat výrobní náklady. Klasické („pevné“) baterie dodává iPhonům 12 hned několik výrobců, mezi nimiž je Xinxing, Huatong, Yaohua a TTM. V případě iPhonů 13 by se však mělo jednat už jen o společnosti Jialianyi, Xinxing and Huatong. Čínský výrobce baterií Jialianyi by tak měl získat o 40 až 50 % vyšší objem objednávek pro iPhony 13 a 13 mini.

„Soft board“ baterie mají méně vrstev než současné akumulátory, což znamená, že mohou nabídnout stejnou kapacitu v menším těle, případně lze ve stejně (fyzicky) velké baterii zajistit vyšší kapacitu. Jak známe Apple, kapacita se však pravděpodobně nijak nezmění, zůstane stejná a díky menším bateriím naopak dojde ke zmenšení rozměrů nebo bude věnován prostor jiným komponentám.