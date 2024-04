Ambiciózní Vivo V40 SE útočí nízkou cenou i praktickým bonusem. Na kolik vyjde?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vivo se rozhodlo rozšířit svou širokou nabídku smartphonů řady „V“ o nový smartphone Vivo V40 SE (SE jako „Style Edition“). Novinka, o níž si můžete přečíst naše podrobné první dojmy, je zajímavá po designové stránce především ve fialovém provedení. To se totiž chlubí stylovými zády z veganské kůže, která jsou navíc speciálně testována na 8 000 vytažení z kapsy tmavých riflí a následně uložení do kapsy, aniž by na nich zůstalo nežádoucí zabarvení.

Výbava je však zajímavá rovněž 120Hz 6,67" AMOLED displejem s rozlišením 2 400 × 1 080 pixelů i tenkými rámečky, které by novince mohl závidět nedávno představený Samsung Galaxy A35 i Galaxy A55. Až doposud jsme přitom neznali oficiální cenu, která se měla předběžně pohybovat v cenové hladině okolo 6 až 7 tisíc korun.

Příznivá cena a výkonná nabíječka k telefonu zdarma

Cena stylové novinky byla dnes oficiálně odhalena a v rámci startovací nabídky je tradičně ještě zajímavější. Výrobce si konkrétně cení Vivo V40 SE na 6 999 Kč, ovšem v rámci akce trvající do 30. dubna 2024 lze po zadání kódu „vivo1000“ v nákupním košíku u vybraných obchodních partnerů získat slevu tisíc Kč. Bonusem je pak i 44W adaptér Vivo FlashCharge, který zajistí maximálně rychlé nabíjení novinky, jež právě 44W nabíjecí výkon podporuje.