Zaměřili jsme se na TOP 5 vlastností nového Viva V40 SE

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vivo V40 SE je smartphone střední třídy, který neunikl ani vaší pozornosti, svědčí o tom minimálně zájem o obsah k této novince. Pokud stále přemýšlíte, zda je pro vás Vivo V40 SE to pravé, přichystali jsme si pro vás jeho TOP 5 vlastností.

Design a konstrukce

Nebudeme chodit okolo horké kaše, Vivo V40 SE zaujme všechny, pro které je design při výběru nového smartphonu prioritou. Do střední třídy přináší veganskou kůži, která je kombinovaná s nápaditou fialovou barvou a tvoří variantu Leather Purple. Pokud si na kůži nepotrpíte, je v nabídce i černá varianta se zajímavými geometrickými vzory, která nese označení Crystal Black. Vivo V40 SE se chlubí odolností vůči vodě a prachu dle IP54, kromě toho se ve Vivu zaměřili na důkladné testování veganské kůže v různých simulovaných situacích.

Díky tomu se tak nemusíte obávat toho, že by povrch veganské kůže nějak měnil barvu. I když je hodnocení designu silně subjektivní záležitost, i z vašich komentářů to vypadá, že se vám novinka líbí.

Skvělá baterie, rychlé nabíjení

Od moderního smartphonu požadujeme, aby vydržel co možná nejdéle a ideálně se ještě rychle nabil. Vivo své zákazníky poslouchá, proto model V40 SE nabídne baterii s kapacitou 5 000 mAh s výdrží klidně i dva dny. V40 SE navíc podporuje rychlé drátové nabíjení výkonem 44 W – to znamená, že kupříkladu z 15 na 80 % se dostanete během zhruba půl hodiny. K rychlému nabíjení bude stačit jakýkoliv Power Delivery adaptér, Vivo tedy neexperimentovalo, co se nabíjecích standardů týká.

A ten displej? Wow

Někoho zaujme design, jiného rychlé nabíjení, ale všechny jistě nadchne opravdu kvalitní displej, které Vivo nasadilo. Konkrétně jde o Ultra Vision AMOLED panel s 6,67" a rozlišením 2 400 × 1 080 px, potěší i podpora HDR a Dolby Vision. Vivo rovněž šokuje maximálním jasem, ve špičce může činit až 1 800 nitů což je hodnota, která byla donedávna výsadou výrazně dražších kousků, povětšinou vlajkových modelů. Vivo zkrátka dokazuje, že když se chce, může mít špičkový displej i smartphone střední třídy.

eSIM a microSD karty? Není problém

Poslední dobou se často setkáváme s tím, že ani levnější smartphony už nenabízí slot pro paměťové karty. Výrobci to odůvodňují různě, povětšinou si musíme vystačit s tvrzením, že si zákazníci kupují nejpomalejší paměťové karty a následně ovlivňují chod celého zařízení. Dotkne se to i těch, kteří si rádi investují do kvalitních microSD karet, reálně tedy máte smůlu, ať už patříte do jakékoliv kategorie. Ovšem ne u Viva, to se rozhodlo, že slot pro microSD karty nabídne a kartu můžete vložit do velikosti až 1 TB. Ne všichni ovšem budou microSD karty potřebovat, už v základu totiž nabízí Vivo V40 SE velkorysou 256GB paměť.

Pokud obsadíte jeden slot kartou microSD, zůstane vám už jen jeden slot pro nanoSIM kartu. Řešení? Velice elegantní, Vivo V40 SE podporuje eSIM, naráz můžete uložit až 8 eSIM profilů. To se bude hodit i v zahraničí, kdy si do paměti můžete nahrát libovolného poskytovatele mobilních služeb prakticky z celého světa.

50 Mpx v kapse

Ano, i Vivo podlehlo trendu nasazení více fotoaparátů na zadní stranu, nás ovšem vždy primárně zajímá ten hlavní snímač, který se u Viva V40 SE pyšní 50 Mpx. A právě snímky z tohoto snímače jsou opravdu povedené – překvapeni budete detaily a barevností, v dané cenové třídě jde o opravdu schopný snímač. Na dovolených a při focení památek jistě využijete i 8Mpx últraširokoúhlý objektiv.