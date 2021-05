Acer Swift X je tenký a lehký notebook, přesto disponuje grafikou GeForce RTX 3050 Ti

Společnost Acer představila Swift X, nejnovějšího člena své oblíbené řady notebooků Swift. Tento ultratenký a ultralehký notebook byl navržen tak, aby posunul konstrukci ultrapřenosného počítače na novou úroveň. Může se pochlubit mobilním procesorem AMD Ryzen řady 5000 s architekturou „Zen 3“ a nejnovější notebookovou grafikou NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. „Nové modely notebooků Acer byly navrženy tak, aby uživatelům nabídly co nejširší výběr výkonných ultrapřenosných počítačů,“ řekl James Lin, generální ředitel divize notebooků společnosti Acer Inc., která se zabývá IT produkty. „Profesionálové potřebují čistě vypadající notebook, který je dostatečně kompaktní, aby jej mohli mít u sebe po celý den, ale zároveň musí být dostatečně výkonný, aby na něm mohlo běžet více náročných programů najednou. U každého zařízení, které vyrábíme, se vždy snažíme dosáhnout této rovnováhy.“

