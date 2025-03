Acer se vrací do světa smartphonů, novinky představí 25. března

Fotografie: Acer

Když se řekne Acer, většině z vás se pravděpodobně vybaví notebooky či monitory. Jak ale pamětníci ví, tchajwanská firma založená už v roce 1976 dříve nabízela také chytré telefony, ale nesetkala se s úspěchem, a tak se potichoučku z tohoto segmentu vypařila. Jak však nyní informuje gsmarena.com, Acer se vrací, když odhalil, že uvede nové smartphony koncem tohoto měsíce, zatím v Indii, takže se dá předpokládat, že budou patřit do spodních cenových pater.

Odhalení přišlo skrze promo stránku na Amazon.in, kde se lze dozvědět, že návrat do světa chytrých telefonů v podání Aceru proběhne 25. března. Nic víc však bohužel prozatím nevíme, ani to, o kolik novinek by mělo jít.