Změní Honor Magic V Flip pravidla hry? Lákat má obřím displejem i baterií

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Honor by se mohl ve velkém stylu zapojit do segmentu ohebných mobilů véčkové konstrukce. Naznačují to informace uniklé skrze sociální síť weibo.com. Spatřit můžeme kupříkladu pravděpodobnou podobu nového telefonu, na kterém ihned zaujme opravdu velký venkovní displej, který by měl pokrývat celou část horního venkovního krytu. V displeji by pak byly ostrůvky pro fotoaparáty a přisvětlovací diodu. Úhlopříčka displeje by ve výsledku měla přesahovat 3,5".

Možná podoba Honoru Magic V Flip

Spekuluje se rovněž o baterii, ta má být údajně největší mezi telefony této véčkové konstrukce v kombinaci s ohebným vnitřním displejem. Pokud se to potvrdí, měla by baterie mít kapacitu nad hranicí 4 000 mAh. Honor by ale současně s tím mohl razit dále cestu v oblasti tenké konstrukce po vzoru Honoru Magic V2.

Část ochranného krytu pro možný Honor Magic V Flip

O samotné výbavě toho v tuto chvíli není příliš známo. Jelikož se však hovoří o tom, že by se měl Honor Magic V Flip, jak se bude novinka pravděpodobně jmenovat, představit již v průběhu června, neměly by na sebe další informace nechat dlouho čekat.