Zábavu na celý den má přinést připravovaný OnePlus Pad Go

Fotografie: OnePlus

OnePlus letos vstoupilo do segmentu tabletů s novinkou OnePlus Pad. V přípravě je však cenově dostupnější OnePlus Pad Go, o kterém výrobce informuje na sociální síti X. Odhalil tak nejen podobu, ale i to, že se brzy stane oficiálním, byť zřejmě nejprve na indickém trhu.

Meet the 11.3 inch 2.4k display on the #OnePlusPadGo, for crisp, clear, and vibrant binge marathons.#AllPlayAllDay pic.twitter.com/o6CDZIXsNM — OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2023

Zatímco výrobce o výbavě příliš sdílný nebyl, spekulace od Smartprix jsou o poznání podrobnější. Například velikostně bude tablet patřit spíše mezi ty větší, a to díky 11,35" displeji s 2,4K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará procesor Helio G90 od MediaTeku v kombinaci s 8GB RAM a až 256 GB úložištěm. Prostředí obstará Android a nadstavba od výrobce.

Baterie má mít kapacitu 8 000 mAh a v praxi lze očekávat, že například doba přehrávání videa by se měla pohybovat kolem 12 hodin. Na těle tabletu nebude chybět čtveřice reproduktorů a rovněž dva fotoaparáty. Oba mají mít 8 Mpx a dle očekávání bude jeden na zádech a druhý na displejem.