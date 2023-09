Za Samsungem do Koreje. Přinášíme unikátní pohled do zákulisí

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Jak jste si už určitě na mobilenet.cz všimli, Samsung na své akci Unpacked 2023 ukázal zbrusu nové produkty. A pokud jste to promeškali, určitě se nejdříve podívejte na naše shrnutí. Letošní letní Unpacked, kde světlo světa spatřily třeba nejnovější ohebné telefony Z Fold5 a Z Flip5, se konal neobvykle v samotném domově Samsungu, jihokorejském hlavním městě Soulu.

Se Samsungem do Koreje – Pohled od zákulisí

Samsung tak nám, novinářům, chtěl ukázat co nejvíce a pozval nás například do svého masivního Digital City v Suwonu, doslova malého města, kde pracuje na 35 tisíc lidí. Mohli jsme se podívat dokonce také do továrny v Gumi, kde se ohebné telefony pro celý svět vyrábí. Nechybělo také mnoho dalších akcí okolo. Ve vlogu a fotogalerii níže pak máte unikátní možnost nahlédnout, jak takový výlet na Unpacked vypadá z pohledu novináře a necháme vás nahlédnout do zákulisí této velké akce.

Fotogalerie