Xiaomi 13T + tablet zdarma v neděli končí, ušetřit můžete přes 9 tisíc

Fotografie: Mobil Pohotovost

Nový Xiaomi 13T a 13T Pro jsou jedny z nejlepších telefonů letošního podzimu. Povedly se po všech stránkách, což dokazují nejenom vysoká čísla prodejů po prvním týdnu, ale také první recenze. Za úspěchem ovšem rozhodně stojí i fakt, že Xiaomi k novinkám rozdává tablet Redmi Pad SE a náramek Band 7 Pro zcela zdarma. Nabídka už ale brzy končí – oba dárky získáte už jen do této neděle 8. října.

Vychvalovaný foťák, skvělý displej

Pokud hledáte vlajkový telefon za super cenu, jsou Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro momentálně tou nejlepší volbou. Za cenu telefonu střední třídy dostanete doslova vlajkové parametry v čele se špičkovým 144Hz AMOLED displejem s integrovanou čtečkou otisků prstů, ultrarychlým až 120W nabíjení, velkou 5 000mAh baterií, odolností IP68 a v recenzích vychvalovaným 50Mpx fotoaparátem vyvíjeným ve spolupráci se společností Leica, kterému sekunduje 50Mpx teleobjektiv a 12Mpx ultraširokoúhlý foťák.

Nejnižší možná cena

A cena? Nejvýhodněji Xiaomi 13T a 13T Pro vychází u Mobil Pohotovosti, kde si cenu telefonů můžete snížit až o 3 000 Kč, pokud vyměníte svůj starý smartphone právě za novinku od Xiaomi. Při přechodu z předchozí generace tak může Xiaomi 13T být váš jen za 7 790 Kč (běžně 14 990 Kč), anebo v rámci služby Koupíš, Prodáš, Splácíš jen za 334 Kč x 26 měsíců, tedy za vůbec nejnižší měsíční splátku na trhu.

Tablet + hodinky zdarma jen do neděle

Speciálně na mp.cz získáte k Xiaomi 13T a 13T Pro ještě prodlouženou záruka na 3 roky zdarma, která platí pro prvních 200 registrovaných. Kromě toho ale na vás při koupi telefonu čeká ještě tablet Redmi Pad SE, který získáte zcela zdarma. A pokud na telefon napíšete recenzi, pak i náramek Band 7 Pro. Dárky v hodnotě téměř 7 tisíc korun spolu s vysokým výkupním bonus (až 3 tisíce) ale máte šanci získat už jen do konce tohoto týdne, tedy do neděle 8. 10. do půlnoci.