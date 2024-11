Vypadají stejně, jmenují se jinak. Motorola chystá levná dvojčata

Fotografie: Motorola

Motorola brzy představí nové základní modely pro nadcházející rok. Půjde o modely Moto G05 a Moto G15, které by zdánlivě měly být odlišné výbavou, avšak opak bude zřejmě pravdou. Server ytechb.com totiž přinesl první informace včetně obrázků a obě připravované novinky se jeví jako identická dvojčata. Těšit se tak můžete například na povedenou zadní stranu z veganské kůže. Oba modely nabídnou tři zadní fotoaparáty, přičemž hlavní snímač má 50 megapixelů.

Prozatím jediným jasným poznávacím znamením je, že Moto G05 by měla existovat i v oranžové barevné variantě, zatímco Moto G15 nikoliv. V případě pamětí nabídne Moto G15 až 256GB interní paměť a 4GB či 8GB operační paměť. U Moto G05 má zmíněnu zatím verzi 128+4 GB, avšak s ohledem na to, že i Moto G04 nabídla 8GB RAM, nabízí se, že se tak stane i u nástupce.

Obě novinky mířící do nižší třídy se mají pyšnit nejnovějším Androidem 15. Mohlo by se tak jednat o první modely od Motoroly, které nejnovější Android nabídnou od začátku. V tuto chvíli nejsou známé podrobnosti o další výbavě, případně o datu představení. Mělo by se tak však stát během následujících týdnů.