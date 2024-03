Vyhrajte obměnu na Galaxy S24 zdarma, připojte se zítra na live stream o Galaxy AI

Fotografie: MP

Chcete vyhrát Galaxy Buds FE, mít možnost koupit Galaxy S24 absolutně nejvýhodněji nebo dokonce vyhrát obměnu svého starého telefonu za nový Galaxy S24 zcela zdarma? Pak se určitě připojte na speciální live stream, který proběhne už zítra 20. 3. od 18:00 na Facebooku Mobil Pohotovosti. Ukážeme vám, co vše umí Galaxy AI v nové vlajkovce od Samsungu.

V roli moderátora live streamu se můžete těšit na Vojtu Dalekoreje z YouTube kanálu WRTECH, kde se věnuje nejnovějším technologiím, gadgetům a nejrůznějším vychytávkám. Na pomoc si přizve experta ze Samsungu, který představí několik vychytávek Galaxy S24 a Galaxy AI, a také zkušeného fotografa, který vám přiblíží schopnosti jednoho z nejlepších fotomobilů současnosti.

Dozvíte se například i to, kdy dorazí podpora češtiny do Galaxy AI nebo jak co nejlépe fotit telefonem, abyste z něj vytěžili maximum.

Co vás čeká:

Nejlepší nabídka na Galaxy S24

3x soutěž o Galaxy Buds FE

Soutěž o přechod na Galaxy S24

Zajímaví hosté

To nejlepší z Galaxy AI

Tipy na focení telefonem

Kdy a kde?

Live stream se speciální nabídkou a soutěžemi se koná na facebookové stránce Mobil Pohotovosti již zítra – ve středu 20. 3. od 18:00. Živý přenos budete moct sledovat na Facebooku, YouTube a Instagramu Mobil Pohotovosti. Připojte se k události kliknutím na tento odkaz. Ze všech, kteří zaklikli "Zúčastním se" nebo "Zajímá mě to" bude hned na začátku live streamu vylosován jeden výherce!