Vláda chystá plošný zákaz mobilů ve školách od roku 2027

České školství stojí na prahu zásadní legislativní změny. Nový návrh zákona, který intenzivně prosazuje premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO), má přinést plošný zákaz používání mobilních telefonů. Opatření se dotkne žáků v mateřských školách, na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Klíčovou změnou oproti současné praxi je, že zákaz bude platit nejen během vyučovacích hodin, ale rovněž o přestávkách. Navrhovaná účinnost je přitom stanovena od školního roku 2027/2028, což má školským zařízením poskytnout dostatečný časový rámec pro úpravu vnitřních řádů a logistickou přípravu.
„Data i zkušenosti škol ukazují, že nadměrné používání mobilních telefonů během školního dne negativně ovlivňuje soustředění, vztahy mezi žáky i celkové školní prostředí. Proto přicházíme s jasnými pravidly formou zákona, která pomohou chránit děti před negativními dopady mobilů ve škole, ale zároveň ponechávají prostor pro smysluplné využití moderních technologií ve výuce. Pravidla pro střední a vyšší stupně vzdělávání se nemění. Školy je budou moci nadále upravit podle svých podmínek prostřednictvím školního řádu jako doposud,“ upřesnil ministr Plaga s tím, že konkrétní paragrafové znění bude předkladateli oficiálně představeno v nejbližších dnech.
Součástí normy má být i výslovná možnost uložit žákům povinnost odevzdat zařízení před začátkem výuky na určené místo, přičemž vráceno jim musí být nejpozději po skončení školního dne. Pro střední školy a vyšší stupně vzdělávání se pravidla nemění a nadále zůstanou plně v kompetenci jednotlivých ředitelů.