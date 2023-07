Velikán v číslech v redakci. Testujeme nové Realme 11 Pro+

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Realme na český trh posílá novinku 11 Pro+, což je zástupce vyšší střední třídy a celkově velice dobře vybavený telefon cílící na náročnější uživatele. Abychom vás na naše dojmy nalákali ještě o něco více, jedná se o vůbec nejlevnější telefon s 512GB pamětí. To už si zaslouží pozornost, co říkáte?

V balení vše potřebné

Prodejní balení má tradiční žlutou barvu a skrývá vše potřebné, co dnes k telefonu potřebujete. Kromě samotného telefonu je zde klasický USB kabel a koncovka nabíječky. Bonusem je silikonové ochranné pouzdro zadní strany telefonu.

Zakřivený elegán

Na redakční test nám dorazila vcelku konzervativní černá varianta, avšak i přesto to telefonu náramně sluší. Výrobce zvolil po obou stranách zakřivenou konstrukci, díky čemuž se novinka velmi pohodlně drží. Líbí se nám povrchová úprava zadní strany, která na sebe takřka nepřitahuje otisky prstů. Naopak výrazný kruhový modul s fotoaparáty už takové emoce nebudí, protože vystupuje nad okolní povrch. Dokonce tak hodně, že pomyslný schod nezamaskuje ani ochranné pouzdro.

Zpracování telefonu je i přes plastový rám + záda příkladné a nikde nic nevrže. Bohužel výrobce zcela ignoruje zvýšenou odolnost proti vodě a prachu, což je velká škoda. Ve vyšší střední třídě je totiž již běžná.

Špičkový displej

Již jsme uvedli, že je displej zakřivený. Nemusíte se však obávat, zahnutí je pouze na okraji a nijak výrazné. Jde samozřejmě o AMOLED panel s Full HD+ rozlišením na úhlopříčce 6,7" disponující 120Hz obnovovací frekvencí. Barvy jsou syté a výrazné, ke všemu je zde velmi slušný jas až 950 nitů. I venku je tak čitelnost velice dobrá. Nechybí automatická regulace jasu, avšak ta funguje občas poněkud zvláštně. Několikrát se nám stalo, že displej automaticky pohasl i na slunci a bylo nutné jas ručně navýšit.

Oslňující hodnoty

Dostáváme se zřejmě k hlavním tahákům, kterých je několik a společným jmenovatelem jsou působivé číselné hodnoty. V prvé řadě zde máme 512GB interní paměť, ze které je po prvním zapnutí k dispozici 486 GB pro vaše data. To by mělo stačit i náročným, a to i s ohledem na chybějící slot pro paměťové karty. Dostatek je i výkonu díky díky kombinaci 12GB RAM a procesoru Dimensity 7050.

Přesouváme se k další hodnotě, která láká. Realme 11 Pro+ má dnes standardní baterii s kapacitou 5 000 mAh, ale podporuje 100W drátové nabíjení. K plnému nabití dojde za zhruba půl hodinky. K dokonalosti chybí bezdrátové nabíjení, které Realme nadále ignoruje.

Na závěr působivých čísel zde máme fotoaparát, který disponuje 200 megapixely a optickou stabilizací obrazu. Ano, nejde o první zařízení s takto vysokým rozlišením, ale jde nadále o neobvyklý prvek výbavy. Standardně v automatickém režimu však telefon 200 megapixelů nevyužívá a pořizuje 16megapixelové snímky.

Realme 11 Pro+ v redakci testujeme, pokud vás o něm cokoliv zajímá, ptejte se v diskuzi pod článkem.