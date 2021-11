Útoky jsou propracovanější a rostou hrozby pro Android, varuje v globální studii ESET

Podle hlavních zjištění zprávy Threat Report zůstal celkový počet detekovaných hrozeb prakticky stejný jako v prvním čtvrtletí roku 2021. Zvýšení je pouze o 0,2 procenta. Jedním z největších témat loňského roku byly kybernetické hrozby zaměřené na majitele kryptoměn. U detekcí těchto škodlivých kódů jsme mohli pozorovat astronomický růst hodnot v první polovině roku 2021, aktuálně se ale snížily v důsledku otřesů na trhu. Celkově klesají také webové hrozby, zvýšil se ale počet phishingových URL adres, které distribuují malware.

