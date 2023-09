Testujeme levný tablet Honor Pad X9. Ptejte se, co vás zajímá

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud hledáte cenově dostupný tablet s velkým displejem, který potěší ratolesti, ale zároveň je dostatečně reprezentativní na schůzku, mohla by vás zaujmout novinka Honor Pad X9, jež se na českém trhu prodává za necelých 5 tisíc korun. Honor Pad X9 před pár dny zavítal i k nám do redakce a vy se můžete ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá.

Balení: environmentální, ale zbytečně velké

Honor až nedávno (konkrétně u Honoru 90 Lite) představil inovované balení, jež skutečně odpovídá obsahu, kterým je u výrobce již jen datový/napájecí kabel. Obsah balení se nese v podobném duchu i u Honoru Pad X9 (tzn., že je uvnitř pouze kabel), avšak samotná krabička má standardní velikost a tvoří ji spousta nevyužitého prostoru. U dalších tabletů tak lze předpokládat, že výrobce balení rovněž „aktualizuje“ a zmenší.

Co se samotného tabletu týče, jedná se (s přihlédnutím k ceně) o skutečně velmi pěkně zpracovaný kus hardwaru. Hliníkové šasi působí prémiově a celé zařízení dostatečně bytelně. Ostatně tablet se neprohýbá ani při vyvinutí větší síly při pokusu jej ohnout, stejně tak hmotnost necelého půl kilogramu (konkrétně 495 gramů) je naprosto v pořádku. Zvýšená odolnost, stejně jako například slot pro SIM kartu (či podpora eSIM), schází, v dané ceně je to však standardem. Výjimkou je, co se konektivity týče, snad jen námi nedávno testovaný T Tablet od T-Mobile.

Tablet dokáže hrát velmi hlasitě, ale také dostatečně kvalitně.

Z biometrických možností rozpoznání uživatele je k dispozici pouze 2D sken obličeje, čtečka otisků prstů bohužel zcela chybí, i když by ji teoreticky bylo možné integrovat do vypínacího tlačítka.

Parádní zvuk a velký displej

Honor Pad X9 je především multimediální tablet, který bude většina uživatelů používat primárně ke sledování videí. V tomto ohledu určitě potěší nasazení velkého 11,5" displeje, který se chlubí až 120Hz obnovovací frekvencí. Majitelé tak mohou vynutit 120 Hz, případně povolit pouze 60 Hz, respektive vše ponechat na tabletu, jenž bude obnovovací frekvenci dynamicky měnit.

Za povšimnutí či spíše za poslech pak stojí zvuk. Tablet je osazen 6 reproduktory (dva na každé straně a dva dole při držení na šířku). I z prvních dojmů můžeme potvrdit, že Honor Pad X9 dokáže hrát velmi hlasitě, ale také dostatečně kvalitně. Ať už tedy budete na tabletu sledovat videa (třeba i v autě bez sluchátek) či poslouchat podcasty nebo hudbu, nebudete zklamaní.

Ptejte se, co vás zajímá

Jako vždy se nás můžete i tentokrát ptát na vše, co vás ohledně Honoru Pad X9 zajímá. Novinka se na našem trhu v současnosti prodává za 4 790 Kč.