Technologický gigant Huawei se chce vrhnout na chov prasat a těžbu nerostů

Fotografie: Unsplash (Cameron Kincade)

Společnost Huawei, která se věnuje vývoji a výrobě smartphonů, notebooků, infrastruktury mobilních sítí či chytrého příslušenství, se nachází kvůli americkým sankcím ve velmi obtížné situaci. Kdysi největší výrobce smartphonů na světě (ačkoliv jen na chvíli) údajně zvažuje nová odvětví, mezi nimiž se má dle informací phonearena.com vyskytovat také živočišná výroba.

Konkrétně by se měl výrobce vrhnout na chov prasat, což je v Číně jedno z nejrozšířenějších odvětví. Aby byl chov co nejefektivnější, má Huawei v rukávu samozřejmě několik speciálních technologií. Konkrétně se má jednat například o rozpoznávání „obličeje“ jednotlivých prasat, stejně tak má být možné pomocí chytrých technologií monitorovat hmotnost, množství pohybu či dietu každého čuníka. Kromě chovu prasat má být pro Huawei zajímavá údajně také oblast těžby nerostů. Toto odvětví by chtěli značně zásadně změnit tak, aby se z horníků stali „operátoři těžby“, jejichž práce bude mnohem efektivnější a zejména také bezpečnější.