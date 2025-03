Ach ta nostalgie: funkce „šťouchnutí“ na Facebooku nezmizela, takto ji aktivujete!

Fotografie: Austin Distel, unsplash.com

Píše se rok 2004 a Mark Zuckerberg představil světu platformu „TheFacebook“ – původně byl tento projekt omezen jen pro studenty Harvardovy univerzity, široké veřejnosti se otevřel až v roce 2006. Už od této doby se mohl registrovat prakticky kdokoli starší 13 let, lokalizován do češtiny byl v roce 2008. Zajímavé jistě je, že v letošním roce Facebook pokořil hranici 3 miliard aktivních uživatelů měsíčně, přičemž největší zastoupení (více než 30 %) mají uživatelé ve věku 25–34 let.

Funkce „šťouchnutí“ („Poke“) si odbyla premiéru už v roce 2004 a šlo o jednu z vůbec prvních interakcí mezi uživateli na síti. Facebook smysl funkce nikdy tak úplně nevysvětlil, ovšem o tom, že si našla oblibu (zvláště mezi mladšími uživateli), nemusíme dlouze polemizovat. Někdo bral „šťouchnutí“ jako přátelské gesto, někdo jako flirtování, jiný využíval tuto funkci proto, aby se nenásilnou formou připomněl svému příteli.

Funkce se postupem času stávala méně populární, ovšem Facebook na ni tak úplně nezanevřel – i když už nemá své místo na hlavní stránce (v medailonku vašeho přítele), stále ji lze aktivovat, a to jak přes web, tak také přes mobilní aplikaci. Postup je přitom snadný!

Jak někoho „šťouchnout“?

Otevřete Facebook na webu nebo v mobilní aplikaci.

Klikněte na symbol lupy.

Do vyhledávacího pole napište „poke“, „poking“ nebo klidně „šťouchnutí“.

Mezi výsledky vyhledávání se objeví tlačítko „Šťouchnutí“, které můžete otevřít a zjistit, kdo „šťouchnul“ vás a koho můžete „šťouchnout“ vy. Vybírat můžete jen ze seznamu vašich přátel. Po kliknutí na vybraného uživatele dostane příjemce notifikaci.

Tak co, koho „šťouchnete“ jako prvního?