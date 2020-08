Štíhlá a temná, testujeme novou Nokii 5.3 se 4 fotoaparáty

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Novodobé Nokie od HMD Global nevynikají excelentní výbavou za neuvěřitelně nízkou cenou, ani se nesnaží šokovat vzhledem. Jsou to ale zajímavé telefony s dobrou výbavou a vychytaným softwarem. Nejnovějším přírůstkem na českém trhu je Nokia 5.3. Patří do nižší střední třídy a na první pohled vás dokáže upoutat designem zadní strany. Barevný nádech přechází z modré po okrajích do temně černé v samotném středu. Do něj je samozřejmě zakomponován modul s fotoaparáty a výsledek vypadá velmi působivě. Rozhodně lze říci, že na dálku lze Nokii 5.3 poznat od konkurence, a to se cení.

Po prvním uchopení nás upoutala příjemně malá tloušťka, kdy bychom hádali i méně než 8,5 milimetrů udávaných výrobcem. Držení je tedy pohodlné. Telefon je sice plastový, ale v nižší střední třídě nejde o nic překvapivého. Displej je na první pohled dobrý. 6,55palcová úhlopříčka je konkurenceschopná a ani rámečky kolem nejsou nijak velké. Jde o IPS panel, ale zamrzí, že výrobce nasadil nižší HD+ rozlišení. Na druhou stranu, pocítíte to až při velmi blízkém zkoumání. Potěší alespoň dobrá čitelnost z úhlů i na slunci.

I Nokia 5.3 dělá svému výrobci čest a zakládá si na aktuálním softwaru. Je tedy vybavena nejnovějším Androidem 10 a bezpečnostními záplatami platnými k 1. červenci 2020. Jelikož je nasazen takřka čistý Android, je prostředí přehledné a rychle se v něm zorientujete. Podporováno je ovládání gesty, kdy zcela zmizí spodní řádek s tlačítky, nechybí ani tmavý režim. Optimalizace je výborná a telefon ve své třídě rozhodně patří k těm svižnějším.

V kruhovém a mírně vystupujícím modulu na zadní straně je čtveřice fotoaparátů. Hlavní snímač má 13 megapixelů se světelností f/1.8. Druhý na řadě je 5megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát se záběrem 118°. Dále jsou zde dva 2megapixelové snímače, jejichž úkoly jsou patrně mnohým předem jasné. První zvládá pořizovat makro snímky, druhý je zde pro potřeby práce s hloubkou ostrosti.

Nokii 5.3 v redakci testujeme a pokud vás o ní cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se přímo v diskuzi pod tímto článkem.