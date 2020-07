Soutěž o stylová bezdrátová sluchátka Jabra Move Wireless

Fotografie: Jabra

O co hrajeme?

Při výběru sluchátek k mobilu by člověk neměl dbát jen na kvalitní zvuk. Důležitá je také odolnost, pohodlí při nošení, výdrž a v neposlední řadě i design. Nikdo nechce ve sluchátkách vypadat jako traktorista s protihlukovými klapkami na uších. Náhlavní sluchátka Jabra Move Wireless, o která dnes hrajeme, splňují všechny jmenované požadavky.

Díky titanovým detailům působí elegantním dojmem, přitom jsou ale lehká a pohodlná. O kvalitní zvuk se stará funkce Digital Signal Processing a baterie slibuje až 14 hodin přehrávání. A když se vám přeci jen nečekaně vybijí, vždycky je můžete k mobilu připojit přes jack. Přímo na sluchátkách najdete také ovládací panel, kterým lze nejen regulovat hlasitost, posouvat skladby, ale také přijmout či odmítnout hovor nebo vytočit posledně volané číslo.

Jak hrát a vyhrát?

Líbí se vám? Mohou být vaše, musíte mít jen kapku štěstí v naší soutěži. Pro zapojení do soutěže stačí, když si v telefonu aktivujete službu Mobilní platba a do soutěžního formuláře napíšete „aktivováno.“ Mobilní platba (neboli m-platba či platba přes operátora) je zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků. Jedná se o platební metodu pro nákupy aplikací, her a dalšího obsahu na Google Play. Dá se využít také k úhradám předplatného nebo platbám uvnitř aplikací (mikrotransakce). Místo toho, abyste do Google Play zadávali číslo karty, jednoduše vyberete z nabízeních způsobů úhrad platbu přes operátora a následně se vám veškerá útrata za aplikace a další obsah začne automaticky připisovat na měsíční vyúčtování nebo strhávat z kreditu, pokud máte předplacenou kartu.

Výhodou mobilních plateb je bezpečnost, rychlost a jednoduchost. Není potřeba žádných smluv, registrace, ani nemusíte nikam vepisovat citlivé údaje. Platbu si jednoduše nastavíte přímo v Google Play. Podmínkou je, že máte SIM kartu od T-Mobilu nebo O2. Návod je snadný: v nastavení Google Play klikněte na Platební metody a zde si zvolte možnost Použít platbu přes operátora. Platební metodu je možné také nastavit před nákupem libovolné aplikace (stačí kliknout na cenu a před zaplacením zvolit platbu přes operátora).

Máte? Teď už stačí jen napsat do soutěžního formuláře „aktivováno“, připsat vaše telefonní čáslo a doufat, že náhodný výběr padne zrovna na vás.

Termín konání

Soutěž probíhá od 8. 7. 2020 18:00 hod. do 17. 7. 2020 23:59 hod. Nezapomeňte si pročíst také kompletní kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde.

