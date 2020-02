Sony Xperia 10 II je odolnou novinkou se 3 zadními fotoaparáty

Za normálních okolností by dnes Sony v Barceloně představilo své novinky. Veletrh MWC 2020 však byl zrušen a japonský výrobce se rozhodl smartphony představit on-line. Dnes jsme proto do řad chytrých telefonů přivítali novou Xperii 10 II, která bude spadat přímo do střední třídy a navazuje na loňskou Xperii 10. Po vzhledové stránce jde o originální Sony s protáhlým designem, kdy telefon připomíná takřka dálkový ovladač. Štíhlé tělo má šířku jen 69 milimetrů.

Za vše pak může displej, kde však Sony vylepšovalo a nově hledíme na 6palcový OLED panel. Samozřejmostí je Full HD+ rozlišení a pro Sony typicky poměr stran 21:9. Tento poměr stran může papírově vypadat takřka ničemu, v praxi však pocítíte jeho výhody při čtení textů, případně spouštění více aplikací. O ochranu displeje se stará sklíčko Corning Gorilla Glass 6.

151 gramů těžký telefon má konečně zvýšenou odolnost. Xperia 10 II se tak chlubí certifikací IP68 a odolá vodě a prachu. Chráněny jsou také oba konektory na těle, jmenovitě USB-C a 3,5mm jack. Po hardwarové stránce Sony sice vylepšovalo, ale rozhodně neoslní. Nasazen je jen průměrný Snapdragon 665. Na druhou stranu je třeba podotknout, že výkon bude drtivé většině uživatelů plně postačovat. Kromě podpory paměťových karet je připravena také 128GB interní paměť. Není velkým překvapením, že od začátku bude telefon osazen nejnovějším Androidem 10.

Kromě displeje Sony vylepšovalo také oblast zadních fotoaparátů, a to poměrně výrazně. Hlavní snímač je 12megapixelový a doplňuje jej dvojice 8megapixelových fotoaparátů. Jeden pořizuje ultraširokoúhlé snímky a v druhém případě se jedná o teleobjektiv. V tomto ohledu by tak novinka mohla patřit k nejlepším ve své třídě. Záznam videa je umožněn až ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu a elektronickou stabilizací obrazu.

Ačkoliv nedošlo k nárůstu úhlopříčky displeje, zvětšila se kapacita baterie z 2 870 mAh na 3 600 mAh. Lze očekávat tudíž velmi slušnou výdrž, přičemž nechybí podpora rychlého nabíjení. Z další výbavy je již samozřejmostí LTE a také NFC.

Sony Xperia 10 II se na českém trhu objeví během blížících se jarních měsíců v černé a bílé variantě. Cena prozatím oznámena nebyla, avšak nebude těžké ji odhadnout. Lze předpokládat, že se bude pohybovat kolem hranice 9 tisíc korun.