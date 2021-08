Seznam rozšíří svoji aplikaci o možnost poslechu tuzemských podcastů

Fotografie: Seznam

„Přehrání audio obsahu na webu Seznam Zprávy meziročně stouplo o 73 % a za první čtvrtletí letošního roku jsme zaznamenali 1,8 milionu poslechů našeho vlastního seznamáckého audia. Je patrné, že se jedná o uživatelsky populární formu konzumace obsahu, a proto jsme se rozhodli na tento trend reagovat a nabídnout našim uživatelům platformu, na které najdou nejen naše pořady, ale i podcasty našich partnerů,“ říká Jan Dvořák, produktový manažer Seznam.cz.

Aktuálně je ve službě Podcasty.cz k poslechu 370 pořadů od 44 autorů a tvůrců. Seznam.cz se všemi spolupracuje na základě smlouvy, ze které partnerům mimo jiné plyne podíl z reklamy, která bude na jejich pořadech nasazená. „Mechanismus zasmluvnění partnerů a monetizace jejich obsahu funguje na podobném principu jako články ve feedu na domovské stránce nebo videa na Streamu. Partnerem se přitom může stát jakýkoli autor podcastů, nemáme žádná tematická omezení,“ doplňuje Jan Dvořák a dodává, že počet spolupracujících autorů i dostupných pořadů se bude dál zvyšovat, nyní již probíhají jednání s desítkami z nich.

Platforma je uživatelům k dispozici zcela zdarma, podcasty si mohou nechat doporučovat nasazeným algoritmem, vybírat podle témat nebo autora. Samozřejmostí je možnost odběru oblíbených pořadů i plynulý přechod poslechu mezi jednotlivými zařízeními, na kterých je uživatel přihlášený.

Do konce roku i v mobilní aplikaci

Platforma Podcasty.cz je aktuálně dostupná jako webová stránka pro desktop a je plně responzivní i pro tablety a mobilní zařízení. „Jednotlivé podcasty jsou již distribuovány do feedu na domovské stránce, jako to děláme například s videi z videoportálu Stream. Do konce letošního roku pak hodláme možnost poslouchat podcasty nabídnout i v naší chytré mobilní aplikaci Seznam.cz,“ láká Dvořák uživatele telefonů s operačními systémy iOS i Android.