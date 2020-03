Samsung vyvíjí fotoaparát s bizarním rozlišením. Nejprve se však objeví u Xiaomi

Samsung v únoru letošního roku představil špičkově vybavený Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, který disponuje 108Mpx snímačem. Tím však honba za co největším rozlišením ani zdaleka nekončí. Uživatel Sleepy Kuma na Twitteru prozradil, že jihokorejský výrobce v současnosti pracuje na téměř 1" Nonacell snímači o bizarním rozlišení 150 megapixelů, který bude nasazen do vlajkových lodí v průběhu čtvrtého kvartálu letošního roku.

Rumor)

- Samsung, 150MP, Almost 1", Nonacell

- Limited to flagship pro models

- Xiaomi adopted in the Q4 of this year / Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

(The rear design is almost similar)



source : https://t.co/CCQTPTHwcm