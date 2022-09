Samsung Galaxy Tab Active4 Pro je odolný tablet, který strpí pád i utopení

Nedlouho po uvedení odolného smartphonu Galaxy XCover6 Pro na trh, který jsme v naší recenzi pochválili za velký displej i slušně výkonný procesor (cenou však již tolik nepotěší), Samsung doplnil své portfolio odolných zařízení o nový tablet Galaxy Tab Active4 Pro. Čím je zajímavý?

Hlavní devízou novinky je logicky zvýšená odolnost, konkrétně v podobě certifikace IP68, která je u tabletů vysoce ojedinělá. Zařízení by tak mělo zvládnout ponoření do vody do hloubky až 1,5 metru na dobu 30 minut bez úhony, k dispozici je však i vojenský standard MIL-STD-810H zaměřený na odolnost proti extrémní vlhkosti, vibracím, prašnosti a dalším neduhům počasí. Kromě výše uvedeného však výrobce slibuje, že tablet bez problémů zvládne pád z výšky jednoho metro, případně 1,2 metru, je-li na něm nasazené ochranné pouzdro, které se nachází přímo v balení.

Dalším důležitým prvkem je nepochybně displej, kterým je 10,1" TFT LCD panel o rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů. Kryje jej Gorilla Glass 5, nikoliv nejnovější Victus, podporuje však alespoň S Pen, které je rovněž součástí tabletu. O výkon se má starat 6nm čipset, podle všeho Snapdragon 778G se 4 GB RAM a 64GB úložištěm, případně v kombinaci s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. U obou variant platí, že tablet podporuje microSD paměťové karty a baterie o kapacitě 7 600 mAh je vyměnitelná. Teoreticky je tak možné tablet používat i bez vsazené baterie, máte-li po ruce jiný zdroj energie a kabel k propojení.

