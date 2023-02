Samsung Galaxy S23 FE je stále ve hře. Kdy by mohl dorazit?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung prozatím představil dva telefony v jeho řadě FE, což je zkratka pro Fan Edition. Po prvním modelu Galaxy S20 FE dorazil loni v lednu Galaxy S21 FE. Jeho pozdní uvedení a současně i nedostatek čipů zapříčinilo, že možný Galaxy S22 FE byl odložen a následně zcela zrušen.

Dle nejnovějších informací serveru hankooki.com by však budoucnost modelů s přídomkem FE měla být světlá. Samsung Galaxy S23 FE by se měl představit na přelomu letošního srpna a září a pokusit se co nejvíce zaujmout. Jihokorejský výrobce má údajně těžit ze zrušení Galaxy A74 a snažit se S23 FE dostat na co nejvíce trhů, jakožto dostupnější a velmi dobře vybavený model vyšší třídy. Dále se očekává, že by se ve výbavě měl objevit výkonný procesor od Qualcommu, a to buď Snapdragon 8 Gen2, nebo Snapdragon 8 Gen1+.