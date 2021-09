Samsung Galaxy M22 má AMOLED displej a 48Mpx fotoaparát

Fotografie: Samsung

Samsung v naprosté tichosti představil novinku Galaxy M22, a to na svých německých stránkách. Jedná se o typického zástupce nižší třídy, avšak i tam již Samsung protlačil AMOLED panel. Ten na úhlopříčce 6,4" nabízí jen HD+ rozlišení, což je asi největší zklamání, které dokonale zastíní i jinak líbivou 90Hz obnovovací frekvenci.

V útrobách zařízení je procesor Helio G80 od MediaTeku a 4GB RAM. Z interní 128GB paměti zbyde po prvním zapnutí 103 GB pro vaše data. Pakliže by to bylo přeci jen málo, nechybí slot pro paměťové karty o velikosti až 1 TB. Prostředí má pod palcem Android 11 a nadstavba One UI. O zabezpečení se stará čtečka otisků prstů na pravém boku. Modul na zadní straně ukrývá čtveřici fotoaparátů. Jde o hlavní 48megapixelový snímač, 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a na závěr tak trochu tradiční duo zbytečných, jinými slovy dva 2megapixelové snímač pro portréty a makro snímky. Výčet zakončuje čelní 13megapixelová kamerka ve výřezu.

Tahákem telefonu by mohla být baterie s kapacitou 5 000 mAh a slušným nabíjecím výkonem 25 W. Potěší, že nechybí USB-C, Bluetooth 5.0 nebo NFC. Výrobce prozatím mlčí ohledně dostupnosti a ceny.