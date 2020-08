S Galaxy Note20 Ultra na návštěvě zoologické zahrady v Praze. Jak fotí a natáčí?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Se Samsungem Galaxy Note20 Ultra 5G, jehož podrobnou recenzi vám přineseme v průběhu tohoto týdne, jsme se kromě běžného focení v centru města a v přilehlých parcích tentokrát vydali také na návštěvu pražské zoo. Zde jsme se rozhodli zaměřit primárně na to, jak fotí hlavní snímač, vyzkoušeli jsme však také pětinásobný teleobjektiv či praktický ultraširokoúhlý objektiv.

Fotografie

Začněme hlavním fotoaparátem, který jsme používali společně s teleobjektivem nejčastěji. Kromě ukázky 12Mpx snímků, které telefon defaultně pořizuje (skládá 9 pixelů do jednoho), se můžete podívat také na 108Mpx snímek či ukázku bokeh efektu.

V zoologické zahradě, kde k mnoha zvířatům nemáte bezprostřední přístup, jistě oceníte teleobjektiv. Pětinásobný optický zoom navíc doplňuje až 50násobný zoom digitální. Kvalitu snímků můžete posoudit sami.

Nakonec jsme si pro vás připravili také několik ukázek z ultraširokoúhlého objektivu, který oceníte nejen, pokud chcete do záběru dostat co nejvíce, ale také v úzkých prostorech, viz snímek ze schodiště.

Video

Samozřejmě jsme také natáčeli videa. Nejprve můžete vidět „superpomalé“ video, zachycené ve 480 FPS a následně převedené na 960 FPS. Dále nechybí ukázka 8K a také video, ve kterém jsou přepínány jednotlivé režimy mikrofonů.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – ukázka superzpomaleného videa

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – ukázka 8K videa 24 FPS

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – ukázka mikrofonů (1080p)

Níže si prohlédněte podrobné technické specifikace fotoaparátů.

108Mpx snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 12Mpx 5× teleobjektiv Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/3.0 Velikost snímače 1/1,33" 1/2,55" ?" Ohnisko 26 mm 13 mm 120 mm Velikost pixelů 0,8 µm 1,4 µm 1,0 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace Typ ostření PDAF, Laser AF autofocus PDAF