Redmi Pad Pro je v prodeji. Za 5 tisíc lepší tablet na českém trhu nenajdete

Fotografie: Mobil Pohotovost

Xiaomi začíná v Česku prodávat jeden z nejzajímavějších tabletů posledních let. Nový Redmi Pad Pro se zařazuje mezi vůbec nejlevnější tablety s velkým 12“ displejem, zároveň nabízí skvělé parametry, solidní výkon i pro hraní her a v této kategorii také neobvykle bohatou nabídku příslušenství. To vše za cenu jen kousek přes 5 tisíc speciálně u Mobil Pohotovosti.