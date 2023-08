Do střední třídy přibyla poměrně nedávno novinka Vivo Y36. Sympatický telefon láká na solidní displej, 50megapixelový fotoaparát či svižné nabíjení. Potěší také příkladně aktualizované prostředí. Dokáže obstát mezi silnou konkurencí?

Vivo je přední světový výrobce, a tak se snaží ve větší míře prosadit i na českém trhu. Jeho aktuální ofenzíva mířící do střední třídy neminula ani cenově dostupnější patra. Horká novinka v podobě modelu Vivo Y36 se na českém trhu prodává za zhruba 6,5 tisíc korun. K jeho hlavním trumfům patří lákavý vzhled, kvalitní displej nebo velká 256GB interní paměť. Na první pohled telefon působí jako ideální volba pro nenáročné uživatele, avšak jakým problémem bude chybějící 5G?

Technické parametry Vivo Y36 Kompletní specifikace Konstrukce 164,1 × 76,2 × 8,1 mm , 202 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,64" (2 388 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 080 × 1 920 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 680 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2023, 6 499 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Výrobce se od začátku snaží, aby budoucí uživatelé měli od začátku vše, co by jen mohli potřebovat. Kromě telefonu se tak v základním balení nachází USB kabel, nabíječka a také ochranné silikonové pouzdro.

Líbilo se nám silikonové pouzdro v balení

Konstrukční zpracování: snaha o styl

Aktuálně se Vivo u takřka všech telefonů snaží o uhlazený design, který funguje zejména ve střední třídě. Mobily vypadají najednou mnohem dospěleji, což je případ i dnes testovaného Viva Y36. Existuje třeba ve třpytivě modré variantě, ale i v konzervativněji vypadající černé, která dorazila na náš redakční stůl. Poznávacím znamením jsou ploché strany, a to včetně všech bočních hran. Díky tomu se telefon poměrně dobře drží, ačkoliv nejde o nijak kompaktní kousek.

Zadní strana je matná s příjemnou povrchovou úpravou, která takřka zcela zabraňuje otiskům prstů, dokonce i tomu, že by vám telefon z ruky nechtěně vyklouzl. Pokud si však chcete být ještě o něco jistější, můžete telefon usadit do dodávaného silikonového pouzdra. To chrání záda i boky mobilu.

Plusové body novinka sbírá i za mírně zvýšenou odolnost. IP54 značí, že telefonu nevadí částečně prach a stříkající voda či déšť, to se rozhodně může hodit. Zpracování jinak plastového telefonu je velmi příkladné. Na pravém boku je v tlačítku i čtečka otisků prstů. Jistota dotyku i stisku sice není zcela ideální, ale chce to jen cvik. Samotné rozpoznání otisku je svižné.

Líbilo se nám matná záda

líbivý design

Displej: příjemná podívaná

Čelní straně dominuje poměrně velký 6,64" IPS displej, rámečky jsou vcelku v normě, na cenově dostupnější telefon poměrně malé. Průstřel pro čelní kamerku pak asi nikoho nepřekvapí. Líbí se nám barevné podání, solidní je i čitelnost či rozsah jasu, kdy je displej dobře čitelný i venku. Standardní je dostatečně jemné Full HD+ rozlišení a navrch potěší 90Hz obnovovací frekvence. O ochranu displeje se stará spíše běžné tvrzené sklíčko, které výrobce nijak nespecifikuje. Někomu by se však hodila informační dioda, nicméně chybí, což platí i pro Always-On.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní displej

Nelíbilo se nám chybí informační dioda

Zvuk: obyčejná klasika

Na spodní hraně umístěný reproduktor je vhodný jen pro vyzvánění. Hlasitý je skutečně dost, avšak kvalitou nijak zásadně neoplývá. Výstup skrze 3,5mm jack pak uspokojí všechny nenáročné posluchače.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

Výkon hardwaru: opravdu dostatečný

Vivo pro Y36 sáhlo po lehce starším procesoru Snapdragon 680, který je však i nadále dostatečně výkonný a neměl by vás nijak limitovat. Tím spíše ve spojení s 8GB RAM. Na běžné úkony stačí a problémy nejsou ani s většinou dnešních her. Výhodou je velký prostor pro vaše data, neboť je připravena 256GB interní paměť, ze které po prvním zapnutí zbývá 231 GB pro vaše data. Komu by to nestačilo, může do telefonu vložit až 1TB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká paměť

podpora paměťovek

Nelíbilo se nám starší procesor

Výdrž baterie: zvyknete si rychle nabíjet

Telefon se chlubí baterií s velmi slušnou kapacitou 5 000 mAh. Díky tomu se můžete spolehnout na výdrž pohybující se běžně kolem dvou dní při středně náročném používání. Jedná se tak rozhodně o lepší průměr a jistou konkurenční výhodu. Potěší i rychlé nabíjení výkonem 44 W, což je spíše nadprůměr. Za pouhých 15 minut se telefon stihne nabít na 30 %. K úplnému nabití je zapotřebí necelá hodinka. Bezdrátové nabíjení chybí.

Líbilo se nám dobrá výdrž

svižné nabíjení

Konektivita: zapomnělo se na 5G

Po datové stránce nabízí Vivo Y36 především LTE Cat 4 s maximální rychlostí 150 Mb/s při downloadu a 50 Mb/s při uploadu. Z dalších možností bezdrátového připojení máte samozřejmě k dispozici i Wi-Fi 802.11 ac, což mimochodem znamená, že smartphone zvládá i pásmo 5 GHz. Dostalo se také na GPS a GLONASS, a tak lze mobil využít pro navigování. Zbývá zmínit ještě Bluetooth 5.1 pro blízkou konektivitu. Obávat se nemusíte ani bezkontaktního placení, neboť nechybí čip NFC. Máme zde však i kaňku na kráse. S ohledem na použitý procesor totiž telefon nezvládá 5G, a to je už poměrně škoda u mobilu za 6,5 tisíc korun.

Líbilo se nám podporuje NFC

Nelíbilo se nám nemá 5G

Fotoaparát: žádná sláva

Na zadní straně napočítáme hned tři objektivy, avšak k nelibosti všech je situace více než tristní. Hlavní snímač je sice 50Mpx a ve dne produkuje solidní snímky, ale slušela by mu třeba optická stabilizace obrazu, jenže ta chybí. Snadno zjistíme, že fotky za zhoršených světelných podmínek příliš parády neudělají. Vivo Y36 se tak hodí na momentky focené během dne či v místech s velmi dobrým umělým osvětlením. V jiných případech se budete muset smířit s šumem i neostrostí.

Situaci rozhodně nezachrání další dva fotoaparáty. Vivo totiž nasadilo 2Mpx portrétní snímač a 2Mpx makro objektiv. Oba jsou vlastně naprosto k ničemu. Naopak citelně chybí alespoň základní ultarširokoúhlý objektiv.

Opět se vracíme k procesoru, který telefon pomyslně brzdí v natáčení videa. Maximem je totiž jen Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Tím Vivo díru do světa neudělá, přičemž je to málo i na telefon této cenové kategorie. Ve výsledku je obrazově videozáznam obstojný, nicméně plynulost pokulhává.

Vivo Y36 (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Pro potřeby selfies je v průstřelu displeje 16Mpx kamerka, která produkuje vcelku slušné snímky, jež pro potřeby sdílení skrze sociální sítě plně postačují.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Nelíbilo se nám spíše podprůměrná kvalita fotoaparátů

neumí 4K video

Software: vypadá to dobře

Prostředí má na starost nejnovější Android 13 a rovněž nadstavba Funtouch 13 od Viva. Vše je přehledné, avšak podstatné je zejména to, že chod je skvěle optimalizovaný. Nic se neseká a uživatel nebude na nic čekat. Během testování dorazila i aktualizace se srpnovými bezpečnostními záplatami. V tomto ohledu je tedy Vivo Y36 připraveno velice dobře.

Líbilo se nám dobrá optimalizace

nejnovější software

Zhodnocení

Vivo Y36 se snaží tvářit jako telefon střední třídy za 6,5 tisíc korun, který nabídne vše, co může uživatel potřebovat. Kromě vzhledu vás může zlákat velkou interní pamětí nebo vcelku povedeným a aktuálním prostředím. Jenže je tu poměrně dost zásadních ale, které Vivu do karet nehrají. Chybí mu stereo reproduktory a zamrzí v podstatě odfláknuté fotoaparáty, které ve střední třídě nemají co dělat. Velké problémy pak Vivu může udělat poměrně výrazná konkurence a fakt, že model Y36 nemá žádný velký trumf, kterým by konkurenty zastínil.

Konkurence

O pár set korun dražší je Motorola Moto G73 s modernějším procesorem, stereo reproduktory a také ultraširokoúhlým fotoaparátem. Dokonce nabídne i kvalitnější displej s vyšší obnovovací frekvencí a podporu 5G.

Přejít do katalogu Motorola Moto G73 5G 256+8 GB Rozměry 161,4 × 73,8 × 8,3 mm , 181 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor MediaTek Dimensity 930 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Opomenout nemůžeme ani Xiaomi Redmi Note 12 Pro, které je zhruba o tisíc korun dražší, avšak příplatek stojí za zvážení. Dostanete lepší hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, výkonnější procesor, stereo reproduktory i ultraširokoúhlý objektiv. Samozřejmostí je i 5G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128+6 GB Rozměry 162,9 × 76 × 7,9 mm , 187 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 1080 , 2×2,6 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:45 hodin Kč

