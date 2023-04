Redmi Note 12 Pro je na první pohled téměř identicky vypadajícím sourozencem dříve testovaného Redmi Note 12 Pro+ s 200Mpx fotoaparátem. Rozdílů mezi těmito dvěma modely není mnoho, přesto se jich ale pár najde. Jak se osvědčil Redmi Note 12 Pro v redakčním testu?

Pokud se nenecháte zlákat 200Mpx snímačem Redmi Note 12 Pro+, přesto však inklinujete k této značce, rozhodně by vám neměl uniknout cenově dostupnější model Redmi Note 12 Pro, jehož výbava je v mnoha ohledech identická s tou, kterou najdeme u dražší verze Pro+. Povede se mobilu obstát v tvrdé konkurenci (nižší) střední třídy?

Obsah balení: kompletní výbava

Balení Redmi Note 12 Pro je stejně jako u Pro+ více než kompletní, neboť v něm najdeme kabel (USB-A/USB-C), adaptér i ochranné silikonové pouzdro. Zákazníci tak nemusí absolutně nic dokupovat, což je určitě potěší.

Líbilo se nám včetně adaptéru i pouzdra

Konstrukční zpracování: ještě hranatější než Pro+

Ačkoliv se to zdá téměř nemožné, Redmi Note 12 Pro je skutečně ještě o něco hranatější než Redmi Note 12 Pro+. Hlavním důkazem jsou záda, která jsou na rozdíl od Pro+ kompletně plochá, navíc jsou tentokrát celá plastová. Testované černé barevné provedení je pak spolehlivým magnetem na otisky a z praktického hlediska je vhodnější sáhnout po modré verzi. S designem se pojí také to, co jsem zmiňoval již u Pro+, a to fakt, že telefon může spodní hranou po delším držení začít nepříjemně tlačit do dlaně. Drobnou výhodou oproti Pro+ je pak nižší hmotnost, která se zastavila na vcelku sympatických 187 gramech.

Novince nechybí alespoň základní odolnost IP53 (i když tuto oblast konkurence umí i o dost lépe) či povedená a pro praváky skvěle umístěna čtečka otisků prstů na pravém boku. Ta funguje velmi svižně a telefon lze pomocí ní odemknout třeba již během vytahování z kapsy. Do slotu pro SIM lze vměstnat maximálně dvě nanoSIM karty (podpora eSIM schází) a nic dalšího.

Líbilo se nám nižší hmotnost oproti Pro+

pohotová a pro praváky skvěle umístěná čtečka

Nelíbilo se nám při delším držení může kvůli hranaté konstrukci mírně tlačit do dlaně

pouze IP53

Displej: jako by mu z Pro+ vypadl

Displej Redmi Note 12 je dle parametrů i mého pozorování naprosto identický s Redmi Note 12 Pro+. Jedná se tedy o 120Hz OLED panel se štědrou uhlopříčkou 6,67" a potěší i pěkně symetrické rámečky či zcela dostačující Full HD+ rozlišení. I tentokrát někdy celkem zvláštně fungoval senzor okolního jasu, podle některých se však jedná spíše o problém související s pokusy telefonu šetřit baterii. I v tomto případě jsem každopádně musel jas častěji manuálně navyšovat, protože displej zůstával i na ostrém světle hodně ztlumený. Ať už je tento neduh vinou čehokoliv, nezbývá než doufat, že se jedná pouze o softwarovou chybku, kterou výrobce odstraní.

Maximální jas byl pak bez problémů a někoho jistě potěší i výrobcem předinstalovaná fólie, která je dodatečnou ochranou sklíčka Gorilla Glass 5. Velikost průstřelu je pak na danou třídu zcela standardní.

Líbilo se nám velký 120Hz OLED

dostatečný maximální jas

Gorilla Glass 5 i ochranná fólie

Nelíbilo se nám někdy zvláštně fungující regulace automatického jasu

Zvuk: rozhodně vás nezklamou

V duchu identické výbavy s Pro+ pokračuje i tato kapitola, neboť i zde výrobce nasadil identické reproduktory. U nich jako vždy doporučuji aktivovat Dolby Atmos, protože s ním je u tohoto telefonu zvuk skutečně lepší, ačkoliv se může na první pohled zdát, že je to jen marketingová nálepka. Velkým plusem může být také dnes již málo vídaný 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: sázka na Dimensity

Použitý procesor, kterým je i zde Dimensity 1080, je solidní volbou a uživatele nenechá na holičkách. Žádný trhač asfaltu to rozhodně není, ale naprostou většinu her, jako je třeba Call of Duty či Asphalt, v pohodě zvládne a navíc se ani příliš nezahřívá, což je i s nadcházejícím letním počastím rozhodně dobrá zpráva. Na rozdíl od Pro+ procesor doplňuje 6 GB RAM LPDDR4X, což je však stále dostačující. Nic se nezměnilo ani na chybějící podpoře paměťovek, což je rozhodně škoda, neboť má úložiště pouze 128 GB. Po stránce výkonu i zmíněné podpory paměťových karet by tak šlo vcelku snadno najít schopnější konkurenty.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Líbilo se nám dostatečný výkon

Nelíbilo se nám bez podpory paměťových karet

Výdrž baterie: stále rychlé 67W nabíjení

Jednu z hlavních předností Pro+, tedy 120W nabíjení, nahrazuje u modelu Pro „pouze“ 67W. I to je však skvělé a rychlost dobití energie 5 000mAh baterie rozhodně problém nepředstavuje, neboť se za půl hodinky dostanete z 0 na cca 80 %. Výdrž je pak spolehlivě jednodenní s cca 30 % kapacity baterie k dobru. Na metu dvoudenní byste se tak pravděpodobně nedostali, snaživci by však mohli zvládnout 1,5 dne. Bezdrátové nabíjení schází.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: příkladná, jak byste očekávali

Po stránce konektivity na uživatele čeká podpora Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, ale také navigačních systémů GPS, GLONASS, BDS, QZSS či Galileo. Pro staromilce je zde dokonce i infraport, naopak podpora eSIM tradičně schází, vystačit si budete muset se slotem pro dvojici nanoSIM.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: i 50 Mpx postačí

Na rozdíl od modelu Pro+ nabízí Pro umírněnější fotovýbavu čítající identické senzory s tím rozdílem, že hlavní fotoaparát má 50Mpx rozlišení a světelnost f/1.9. Chvalitebné je každopádně nasazení optické stabilizace či 1/1,56" snímače Sony IMX766 a šestielementové čočky. Výsledné snímky během dne pak navzdory nižšímu rozlišení senzoru rozhodně nejsou žádným zklamáním. Naopak se mohou pochlubit pěkným barevným podáním, slušně fungujícím HDR i dostatkem detailů. Pochválit lze víceméně i 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který za slušného světla rovněž fotí pěkně vypadající a dostatečně detailní snímky (opět s přihlédnutím k ceně), zbytečností je však 2Mpx senzor. Nepřekvapí ani 16Mpx selfie kamerka, která nabídne průměrnou kvalitu či možnost natáčet maximálně ve 4K ve 30 FPS.

Líbilo se nám solidní hlavní snímač

Nelíbilo se nám zcela zbytečná 2Mpx makro kamerka

Software: osloví vás?

Vzhledem k tomu, že telefon dorazil s již zastaralejším Androidem 12, což je trochu ostuda, snad bude chybka se zmiňovanou regulací jasu displeje odstraněna s příchodem Androidu 13, který již prochází testováním a má dorazit někdy v průběhu května či června. Nadstavba MIUI je pak klasicky hodně subjektivní záležitost, mně osobně se zkrátka zdá v mnoha ohledech až zbytečně krkolomná, jakoby její vývojáři nevěděli, kterým směrem se ubírat, a uživatelům tak dávají možnost si vybírat z nespočtu různých nastavení. Právě možnost výběru a detailního nastavení však může být pro mnoho zákazníků výhodou, i když budou v menu občas déle pátrat po tom co hledají.

Líbilo se nám velké množství možností nastavení

Nelíbilo se nám starší Android 12 na začátku prodeje

systém působí přeplácaně

Zhodnocení

Redmi Note 12 Pro představuje navzdory několika nedostatkům, jako je třeba absence paměťových karet či příchod telefonu se starší verzí systému, slušný koktejl funkcí za relativně příznivou cenu. Konkurence v této cenové třídě je však nemilosrdná a na rozdíl od Pro+ se nemůže pochlubit 120W nabíjením ani 200Mpx fotoaparátem. Které telefony zaslouží zvážit jako alternativu?

Konkurence

Identický procesor a o krapet lepší fotovýbavu nabízí Samsung Galaxy A34. Rychlost nabíjení je sice zásadně pomalejší, má však podporu paměťových karet, odolnost dle IP67 a hlavně garanci pětileté softwarové podpory, čímž se Redmi Note 12 Pro pochlubit nemůže.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A34 256+8 GB Rozměry 161,3 × 78,1 × 8,2 mm , 199 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 1080 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Mezi zákazníky stále oblíbenou alternativou je i Xperia 10 IV, která má sice pouze 60Hz displej, zato je však bez výřezů či průstřelů. Dále neschází teleobjektiv a také odolnost dle IP65/68.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Sony Xperia 10 IV Rozměry 153 × 67 × 8,3 mm , 161 g Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz