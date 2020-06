V pořadí již čtvrtá generace řady Xperia L od Sony přináší podlouhlý design s 6,2" displejem, trojitým fotoaparátem a podporou rychlého nabíjení. Jak si vedl v současnosti nejlevnější telefon od Sony v našem testu?

Nejlevnější zástupce japonské značky Sony přichází na trh s podlouhlým displejem o poměru stran 21:9, trojitým fotoaparátem a spolehlivou kapacitní čtečkou otisků prstů. Jak se Sony Xperia L4 povedla a má i nějaké závažné nedostatky? To se dozvíte v této recenzi.

Sony Xperia L4 – videorecenze

Technické parametry Sony Xperia L4 Kompletní specifikace Konstrukce 159 × 71 × 8,7 mm , 178 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,2" (1 680 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx (4 160 × 3 120), LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset MediaTek helio P22 , CPU: 8×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 3 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: 300 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 9.0 Akumulátor 3 580 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2019, Kč 4 890 Kč 5 390 Kč

Obsah balení: nutný základ

Bílá krabička obsahuje napájecí adaptér i kabel typu USB-A/USB-C. Kromě telefonu samotného a pár manuálů zde však již nic dalšího nenajdete.

Nelíbilo se nám pouzdro by přišlo vhod

Konstrukční zpracování: vítejte do doby plastové

Sony Xperia L4 sází na podlouhlý design a plastovou konstrukci, která je u cenově dostupných telefonů poměrně běžná. Při pohledu na záda zaujme nevystupující modul fotoaparátu i plynulý přechod zad do stran. Na pravém boku najdeme veškerá ovládací tlačítka: vypínací tlačítko, čtečku otisků prstů a kolébku ovládání hlasitosti. Škoda, že se výrobce nerozhodl sloučit čtečku a vypínací tlačítko do jednoho, rozhodně by to prospělo ergonomii.

Zpracování je příkladné.

Na levém boku je slot pro dvě nanoSIM, respektive kombinaci jedné SIM karty a jedné microSD karty. Při vysunutí šuplíčku bohužel dochází k restartu zařízení podobně jako u některých předchozích modelů (ne však například u Xperie 5). Spodní strana je vyhrazena USB-C a rovněž hlasitému reproduktoru. Hudbu je však možné poslouchat také skrze 3,5mm jack na horní straně.

Zpracování je příkladné, nikde nic nevrže a zařízení působí hodnotněji, než se může na první pohled zdát. Konzervativní design se podle mého povedl a Xperia L4 padne pěkně do ruky. Škoda jen odděleného tlačítka vypínání a čtečky otisků prstů. Ta mimochodem funguje příkladně a prst je detekován takřka okamžitě.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

spolehlivá čtečka otisků prstů

rovná záda