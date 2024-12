Společnost Shokz je jedním z průkopníků technologie poslechu skrze lícní kost, která přináší hned několik výhod a je oblíbená především v řadách sportovců. Shokz OpenSwim Pro přitom slibují extrémní odolnost, dlouhou výdrž i další zajímavé funkce. Jak se mi osvědčila?

Na trhu je celá řada sluchátek, která se honosí označením „vhodná pro sportovce“. Spočívá to přitom obvykle v tom, že se chlubí ochranou IPX4 apod., která značí odolnost vůči potu a dešti, avšak za vyloženě sportovní je označit nelze, a to hned z několika různých důvodů. Jedním z nich může být například hygienický aspekt, tedy otázka toho, jak snadné je „upocená“ sluchátka vyčistit, dalším odolnost, výdrž či bezpečnost používání. Odpověď na všechny tyto otázky (a mnohé další) mají sluchátka Shokz OpenSwim Pro, která jsou pro sportovce přímo stvořená.

Technické parametry Shokz OpenSwim Pro

Typ reproduktoru Převodník kostního vedení Frekvenční odezva 20 Hz až 20 KHz Citlivost reproduktoru 105 ± 3dB Citlivost mikrofonu -38 dB ±1dB Verze Bluetooth® Bluetooth 5.4 Kompatibilní profily A2DP, AVRCP, HFP Materiály Silikon, plast, slitina niklu a titanu Nabíjecí napětí 5V±5% Frekvenční pásmo 2 402 až 2 480 MHz Bezdrátový dosah 10 m Baterie Li-Po baterie Nepřetržité přehrávání Režim Bluetooth: 9 h Režim MP3: 6 h Pohotovostní doba Automaticky se vypne po 2 h stání v režimu MP3 nebo 6 hodinách v režimu Bluetooth Doba nabíjení 90 minut Rychlé nabíjení 10minutové nabíjení poskytuje 3 hodiny výdrže baterie (hudba) Hmotnost 27,3 g Odolnost IP68 Kapacita baterie 160 mAh Kompatibilní typy souborů MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE

Obsah balení: nadstandardní

Kromě sluchátek se můžete těšit také na praktickou taštičku z neoprenu (či velmi podobného materiálu), nabíjecí kabel s magnetickým uchycením plus USB-A a také dvojici kvalitních špuntů do uší určených pro plavání.

Líbilo se nám bohaté příslušenství

Konstrukční zpracování: komfort nadevše

Shokz OpenSwim Pro jsou oproti konvenčním sluchátkám dost odlišná, neboť se nejedná o sluchátka, která byste si dali do uší nebo nosili na uších, ale využívají technologii Bone Conduction neboli přenos zvuku skrze lícní kost. Od toho se odvíjí také jejich design/tvar či komfort nošení a další aspekty používání. Začnu přitom designem, který je podle mého názoru skutečně povedený, přičemž pokud nechcete okolí upozorňovat, můžete sáhnout po šedém provedení. Ani oranžová/červená varianta však nepůsobí křiklavě a rozhodně jsem se nestyděl ji nosit ani v kombinaci se společenským oděvem. První velké plus tedy podle mě je, že ačkoliv se jedná o sportovní sluchátka, na rozdíl od některých jiných sportovních produktů (typicky chytrých hodinek) vyloženě „sportovně“ nevypadají, respektive působí vkusně, ať už si je vezmete kamkoliv.

Dalším důležitým aspektem je pak podle mě komfort, který je skutečně návykový. Osobně nejčastěji spoléhám na špuntová sluchátka, která vám utěsní zvukovod. Některé modely v tomto ohledu ještě využívají speciální větrací „šachty“ apod., které mají regulovat pocit utěsnění, avšak je zřejmé, že sluchátkem zacpaný/utěsnění zvukovod začne být po nějaké době nepříjemný úplně každému. To však se Shokz OpenSwim Pro rozhodně řešit nebudete, neboť váš zvukovod zůstane volný a kromě mostu na temeni a za ušima se vás budou dotýkat již jen dva polštářky usazené na lícní kosti před ušima. Díky tomu je nošení sluchátek skutečně velmi pohodlné a prakticky je nemusíte z hlavy sundávat po celý den, nehledě na to, že je s nimi příjemné sportovat.

Zatímco u běžných špuntových sluchátek je pro mě osobně nemyslitelné, že bych si s nimi šel zaběhat, zkrátka z toho důvodu, že by mi bylo nepříjemné mít „zapařené“ uši sluchátky, u Shokz OpenSwim Pro jsem tento problém logicky nikdy neřešil. Stejně tak jsem nemusel řešit umývání silikonových nástavců či otírání sluchátek vlhčeným hadříkem, neboť se chlubí ochranou IP68. V praxi to znamená, že sluchátka můžete vzít s sebou třeba i na poušť, neboť jsou kompletně odolná vůči prachu (respektive odolná vůči vniknutí všech pevných částic), ale také si je vzít s sebou do bazénu, neboť jsou testována na ponoření do hloubky až 2 metrů po dobu 2 hodin, což by mělo stačit i aktivnějším sportovcům, teoreticky zvládnou i triatlon.

Dalším důležitým aspektem během sportování je pak bezpečnost, tedy schopnost slyšet okolí. Pochopitelně dnes existují různé funkce, jako je chytré propouštění okolních ruchů apod., ale přiznejme si, že možnost slyšet a vnímat okolí tak, jak je pro nás nejpřirozenější, tedy na vlastní uši, nic nepřekoná.

Líbilo se nám komfort nošení

zvýšená odolnost IP68

přenos zvuku přes lícní kost, možnost slyšet okolí

Zvuk: stojí za to?

Vzhledem ke způsobu přenosu zvuku skrze lícní kost je pochopitelně zážitek z poslechu dosti odlišný oproti již zmiňovaným klasickým sluchátkám. Zvuk nemusí být tak výrazný. Pokud máte rádi dunivé basy, uděláte lépe, pokud zůstanete u konvenčních sluchátek. Zároveň je však nutné zmínit, že zvuk zároveň není vůbec špatný, respektive je o dost lepší, než byste možná od přenosu skrze lícní kost čekali.

Shokz má v tomto ohledu skutečně bohaté know-how. Typicky jsem tak poslouchal hudbu zhruba na 70% hlasitost, čímž jsem docílil slušné „zřetelnosti“ audia, ale zároveň jsem měl přehled o okolí. Pokud byste se rozhodli pro poslechu skladby s důrazem na basovou složku a navolili 100% hlasitost, sluchátka by vám mohla začít tak trochu „tancovat“ či spíše mírně vibrovat na lícních kostech, což není příliš příjemné.

Za úplně nejlepší způsob používání těchto sluchátek pak považuji poslech podcastů, audioknih apod., kde mluvené slovo krásně vynikne, vše je zřetelné a oproti konvenčním sluchátkám nepoznáte žádný větší rozdíl. Sluchátka lze vzhledem k odolnosti a konstrukci používat také během sportování, ostatně jsou dělaná přímo pro plavce. Nemohl jsem si tedy nechat ujít příležitost vyzkoušet poslech také ve vodě, v níž stále bez problémů slyšíte poslouchaný obsah, jedná se tak oproti běžným sluchátkám o velkou výhodu.

Líbilo se nám zvuková kvalita

kvalitní odhlučnění

komfort během nošení

Funkce a ovládání: poslech kdykoliv a kdekoliv

Velkou výhodou je integrované úložiště o velikosti 32 GB, které výrobce přepočítává na až 8 000 skladeb. Ty mohou být uloženy ve formátech MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, M4A či APE, tudíž si do sluchátek můžete uložit vlastní hudbu, podcasty a další obsah. Konkrétně během plavání se jedná o důležitou vlastnost. K přenosu hudby dochází přímo skrze dodávaný kabel rovnou z počítače, stejně jako byste přetahovali hudbu z počítače na flashdisk apod. Následně stačí aktivovat MP3 režim v mobilní aplikaci nebo podržet najednou tlačítko snížení a zvýšení hlasitosti najednou, čímž můžete přepínat. Měnit můžete také ekvalizér, kdy je k dispozici standardní a plavecký mód.

Mobilní aplikace dostupná pro iOS i Android je pak velmi pěkně zpracovaná a umožňuje vícebodové připojení, což znamená, že můžete mít sluchátka najednou připojená například k notebooku a telefonu a budou automaticky přepínat zdroj zvuku dle potřeby. Upravit si lze dokonce i chování ovládacích prvků, které jsou na sluchátkách celkem tři, budeme-li počítat rozdělené tlačítko pro ovládání hlasitosti a vypínání/zapínání jako dva ovládací prvky. Aplikace dále ukazuje stav nabití (ten ohlásí také sluchátka po zapnutí), upgrade firmwaru, možnost se zúčastnit výzkumu (s možnou odměnou) či přístup k naučným videím a dalším materiálům.

Líbilo se nám množství doplňkových funkcí a nastavení

povedená doprovodná aplikace

Výdrž baterie a nabíjení: bez problémů

Shokz OpenSwim Pro slibují výdrž zhruba 9 hodin na nabití a osobně bych udávanou výdrž tipoval na docela reálnou, když si zkombinuji jednotlivé časy poslechu. Nabití je navíc velmi rychlé, neboť lze za pouhých 10 minut získat další 3 hodiny poslechu. Uvnitř sluchátek o hmotnosti necelých 30 gramů se pak nachází 160mAh baterie, která je plně dostačující.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Zhodnocení

Shokz OpenSwim Pro považuji za skutečně povedená sluchátka. Výjimečná je především odolnost, za zmínku však stojí také špičkový komfort, dlouhá výdrž i integrované úložiště pro několik tisíc skladeb. Drobným nedostatkem může být kvalita, respektive „výraznost“, zvuku, která logicky není taková jako u srovnávaných špuntových sluchátek, má to však dobrý důvod, kterým je již zmiňovaný komfort, odolnost a třeba i bezpečnost během používání.

Konkurence

Zajímavou alternativou mohou být sluchátka Bose Ultra Open Earbuds, která nabídnou bohatší zvukový přednes a zároveň také umožňují vnímání okolí. Oproti Shokz jsou však méně odolná, působí trochu excentricky a stojí zhruba dvakrát tolik.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz