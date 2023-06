Philips TAH8506

Cenově dostupná a přitom pěkná sluchátka od osvědčené značky? Ano, na českém trhu aktuálně úřaduje model TAH8506, který je dobře zpracovaný, příjemně se nosí, nechybí mu aktivní potlačení okolního hluku ani dlouhá výdrž baterie, kdy výrobce slibuje až 60 hodin poslechu hudby.

Do rukou se nám dostala bezdrátová sluchátka obloukového typu (přes hlavu), která se hodí pro všechny, kteří se chtějí do poslechu více ponořit, případně jim nevyhovují špunty/pecky. Model TAH8506 sází na elegantní vzhled, dobrou výbavu a jednoduše vše, co může běžný uživatel potřebovat. Aktuální česká cena těsně pod hranicí 3 tisíc korun pak sluchátka předurčuje pro poměrně široké spektrum uživatelů.

Technické parametry Philips TAH806

Hmotnost 275 gramů Výdrž s ANC zhruba 45 hodin Možnost vypnutí ANC ano Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.0 Frekvenční rozsah 7 Hz až 40 000 Hz Obsah balení sluchátka, pevné pouzdro, nabíjecí USB kabel, jack audiokabel, adaptér do letadla, manuály Barevné varianty černá Cena 2 900 Kč

Obsah balení: vše pěkně po ruce

Sluchátka jsou dodávána v poměrně velké krabici, avšak to asi překvapí málokoho. Ladění do modrých odstínů s ohledem na značku není něco, co bychom nečekali. Vše nezbytné se ukrývá v designově velmi povedeném ochranném pouzdře. Do něj lze snadno složit i velká sluchátka, jsou v něm perfektně chráněna, a ještě zbyl dostatek místa pro nezbytné příslušenství. Jedná se o speciální „dvojkolíkový“ audio adaptér do letadla a dále kabelovou redukci z 2,5mm na 3,5mm jack. Sluchátka jsou připravena hrát i po kabelu, kdyby to bylo potřeba. Nakonec nechybí ani nabíjecí kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A.

Líbilo se nám včetně kabelů a redukcí

praktické pouzdro

Konstrukční zpracování: spolehlivá klasika

Sluchátka se vás po vybalení pokusí oslovit vcelku moderním a současně nenuceným vzhledem, který bude vyhovovat spíše konzervativněji smýšlejícím uživatelům. Vsazeno bylo na matné povrchy a koženku, která je na samotném oblouku a pak rovněž na mušlích.

Ty jsou velké a krásně do nich zapadnou vaše uši. Koženka je pak velice příjemná na nošení, nicméně je třeba vzít v potaz to, že vám prostor kolem uší i uši samotné ucpe a záhy, především nyní v letních měsících, dochází k pocení. Tím mimo jiné narážím na to, že například na sportování se tato sluchátka příliš nehodí. Běžné nošení doma i při chůzi je však ideální, i díky tomu, že samotné mušle lze nastavit pod velkým úhlem a přizpůsobí se tvaru vaší hlavy.

Pohodlně lze nastavovat i hlavový most a zpracování sluchátek působí dostatečně bytelně. Nemusíte se obávat nějakého vrzání či jiných nežádoucích zvuku z těla sluchátek. Na těle pravé mušle pak je vše důležité. Jde o tlačítka a konektory. V jejich případě hovoříme o 2,5mm jacku a USB-C.

Líbilo se nám osvědčený vzhled

pohodlné nasazení

Nelíbilo se nám na sport se nehodí

Ovládání: ideální řešení

Při testování Philips TAH8506 mi přišlo, že výrobce našel pomyslný ideál, co se ovládání týká. Na pravé mušli jsou tři tlačítka. Pokud začneme odspoda při nasazených sluchátkách, jde o zapínání/vypínání, klávesu pro hlasové ovládání a nakonec tlačítko sloužící ke změně zvukového režimu. Přepínáte mezi klasickým bez aktivního potlačení okolního hluku, aktivním potlačením okolního hluku a transparentním režimem.

Správně jste jistě poznali, že tři zmíněná tlačítka nestačí. Pro takové případy je na celé pravé mušli dotykové plocha, kde dvojitým poklepáním pozastavíte či spustíte přehrávání, tahem horizontálně přepnete skladbu vpřed/vzad a vertikálním tahem upravujete hlasitost. Tentokrát jsem byl s tímto ovládáním zcela spokojen, nikdy se nestalo, že by nereagovalo nebo bylo opožděné.

Líbilo se nám ovládání sdružené na jedné mušli

i dotykové ovládání je pohodlné

Výdrž baterie: nabíjet budete zřídkakdy

V sluchátkách je Li-Pol baterie, přičemž výrobce slibuje až úctyhodných 60 hodin výdrže na jedno nabití v případě vypnuté funkce aktivního potlačení okolního hluku. Pokud byste si při přehrávání zapnuli aktivní potlačení okolního hluku, klesá dle výrobce výdrž na zhruba 45 hodin. Při mém používání, kdy jsem takřka výhradně poslouchal hudbu s aktivním potlačením okolního hluku na přibližně 90 % hlasitosti, se výdrž dostala lehce nad 40 hodin. Jde o velmi pěkný výsledek, který bude drtivé většině uživatelů bohatě stačit.

Nabití probíhá pomocí USB-C a zabere zhruba 2 hodiny. Indikaci nabíjení signalizují dvě diody na pravé mušli, avšak pouze ve smyslu nabíjím/nabito. Nabíjení je zpočátku velmi svižné a například 15minutový pobyt na nabíječce zajistí 5 hodin poslechu hudby. Procento nabití baterie zjistíte až ve vašem telefonu, kdy se zobrazí v menu nastavení Bluetooth připojení, případně v doprovodné aplikaci od Philipsu.

Líbilo se nám skvělá výdrž

Zvuk: hutný, ale mohl být hlasitější

V případě hodnocení kvality zvuku je třeba mít neustále na paměti, že cena sluchátek je pod hranicí 3 tisíc korun, řadí se tak mezi vůbec nejlevnější oblouková bezdrátová sluchátka na trhu. U zvuku se totiž často láme chleba, neboť kvalitní ozvučení nelze dostat do všech modelů za jakoukoliv cenu.

Philips sází na velké 40mm měniče, což by samo o sobě mohlo být dobrou zprávou. Radost udělá i fakt, že zvuk je dostatečně hutný a na první poslech žádná složka hudby vyloženě nezaniká. Větší důraz je ale přeci jen kladen na hloubky, což má za následek, že při vyšších úrovních hlasitosti, případně u složitějších skladeb, některé tóny ve výškách lehce zanikají. Další nepříjemností je spíše průměrná maximální hlasitost. Pokud se však neřadíte mezi audio nadšence a spíše si jen občas pustíte své oblíbené písničky, budete se sluchátky spokojeni. Totéž platí pro případy poslechu podcastů.

Aplikace pro správu sluchátek

Pokud byste si chtěli zvuk více nastavit, je vhodné stáhnout aplikaci Philips, kde lze rovněž ovládat ANC, ale také možnost upravit ekvalizér. Zde se vyhněte přednastaveným volbám, které zvuk vždy spíše zprzní, využít lze tak jen vlastní profil, kde si vše nastavíte tak, jak sami chcete. Vraťme se ještě k režimu aktivního potlačení okolního hluku, který je spíše slabší, ale to je běžné v této cenové hladině.

Na těle sluchátek se nachází i mikrofony, což znamená, že s nimi jde telefonovat. Výhodné je, že je můžete mít skrze Bluetooth 5.0 propojené současně s počítačem i mobilem. Zatímco ve sluchátkách slyšíte druhou stranu dobře, ona vás slyší velmi hlasitě a navíc „plechově“. Sluchátka navíc zachytávají sebemenší ruchy z okolí a posílají je člověku, kterému voláte. Na dlouhé hovory se tak sluchátka nehodí.

Líbilo se nám aktivní potlačení okolního hluku

důraz na hloubky

Nelíbilo se nám občas vytrácející se výšky

zanikání některých prvků u složitější hudby

Zhodnocení: solidní koupě

Philips TAH8506 jsou na první pohled vcelku obyčejná, někdo by řekl až nenápadná. Na druhou stranu ne každý chce být středem pozornosti. Důležité je fajn zpracování a pohodlné nošení. Zvukově jsou plně poplatné základnímu segmentu, ale běžného posluchače nezklamou. Ten naopak ocení opravdu velmi dlouhou výdrž či třeba doprovodnou aplikaci. Kaňkou na kráse je především nepohodlí při telefonování, které pocítí opačná strana, a pro někoho i jisté limity u zvuku. Vhod by přišel i o něco lepší režim aktivního potlačení okolního hluku.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz