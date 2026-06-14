Na českém trhu se objevuje další zajímavý mobil střední třídy – Motorola Edge 70 Fusion. Snaží se zaujmout především ty, kteří hledají prémiový vzhled a solidní výbavu, ale nechtějí utratit celou výplatu. Telefon láká na elegantně zakřivený displej, velmi tenké tělo a takřka čistý systém. Dokáže si obhájit svou pozici v extrémně nabité konkurenci, nebo se muselo až moc ustupovat?
Technické parametry Motorola Edge 70 Fusion 7 000 mAhKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,8 × 75,6 × 8 mm, 193 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|březen 2026,
Obsah balení: adaptér nečekejte
Krabička je vyrobena v ekologickém duchu z recyklovaných materiálů a bez použití plastů, což je dnes už u Motoroly standardem. Uvnitř se kromě samotného telefonu nachází oboustranný USB-C kabel a ochranné pouzdro. Nabíjecí adaptér však v balení bohužel chybí, takže pokud doma nemáte dostatečně výkonnou nabíječku, budete muset investovat do nové.
- praktické ochranné pouzdro
- chybí nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: tenká stylovka
První, čím Motorola Edge 70 Fusion zaujme, je její tloušťka a hmotnost. Telefon je neuvěřitelně tenký a díky zakřiveným hranám na přední i zadní straně skvěle padne do ruky. Ergonomie je příkladná a v kapse o mobilu téměř nevíte. Zadní strana sice sází na plast, ale ten má příjemnou povrchovou úpravu, která celkem úspěšně maskuje otisky prstů. Rám je sice plastový, ale konstrukce působí dostatečně pevně a nikde nic nevrže.
Tlačítka na pravém boku jsou sice až přehnaně tenká a pro někoho mohou být až příliš vysoko, ale pokud je najdete, mají jasný a vcelku jistý stisk. Výrobce je rozhodně mohl udělat o něco větší. Celkový design je nicméně velmi čistý a moderní.
Obrovským plusem v této cenové kategorii je plná certifikace IP68. Telefon tak bez problému zvládne prach i ponoření do vody.
- velmi tenké a lehké tělo
- skvělá ergonomie
- odolnost dle IP68
- plastový rámeček
- malá boční tlačítka
Displej: 144Hz pOLED paráda
Přední straně dominuje 6,78" pOLED panel se zakřivenými boky a 144Hz obnovovací frekvencí. Displej je zkrátka chloubou telefonu. Má perfektní kontrast, syté barvy a černá je skutečně černou. Maximální jas je naprosto dostatečný pro pohodlné používání na přímém slunci. Zakřivení vypadá velmi prémiově, i když s sebou občas přináší drobné odlesky na hranách.
Optická čtečka otisků prstů je pak integrovaná přímo do displeje. Je sice poměrně nízko u spodního okraje, ale je dostatečně rychlá a na rozpoznání prstu se můžete spolehnout. Na co se naopak spolehnout nemůžete, to je Always-On. Nastavení je krkolomně schované a v zásadě ani o tuto funkci nejde. Displej svítí jen pár vteřin a pak zcela zhasne. Naprosto nepochopitelný krok od Motoroly.
- kvalitní POLED zobrazovací panel
- působivé podání barev
- skvělá čitelnost
- nemá Always-On
Zvuk: solidní stereo
Telefon nabízí stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Zvuk je dostatečně hlasitý a má překvapivě čisté výšky, i když basová složka je spíše slabší. Na sledování videí nebo hlasité hovory to ale bohatě stačí. Sluchátkový jack chybí, což už dnes málokoho překvapí.
- stereo reproduktory
Výkon hardwaru: hlavní je prostor
Motorola tentokrát vsadila na Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, který doplňuje velkorysé úložiště o kapacitě 256 GB bez možnosti rozšíření o microSD karty. Po prvním zapnutí je k dispozici 208 GB a zbývá dodat, že mobil nabízí 12GB RAM. Výkon je pro běžné denní fungování, sociální sítě a multitasking naprosto bezproblémový. Systém je krásně plynulý. Pokud ale plánujete hrát nejnáročnější 3D hry na nejvyšší detaily, narazíte na limity grafického čipu. Telefon je zkrátka stavěný spíše na běžné používání a středně náročné tituly, což je však s ohledem na cenu pod 10 tisíci očekávatelné. Dodejme, že v AnTuTu dosáhl na zhruba 1 milion bodů.
- dostačující výkon
- 256GB úložiště
Výdrž baterie: skvělá výdrž
Hlavním trumfem Edge 70 Fusion je baterie s kapacitou 7 000 mAh. Jen si dejte pozor, na trhu se nachází zcela identický model co se týče vzhledu, avšak s menší baterií o kapacitě 5 200 mAh. Na test jsme měli verzi s větší baterií, kterou rozhodně doporučujeme. Výdrž se při středně náročném používání dostává ke 3 dnům, respektive nabíjení třetí den večer. To je jednoznačný nadprůměr. Nabíjení je možné realizovat 68 W (na 100 % cca za 1 hodinu a 8 minut), na bezdrátové nabíjení se ale bohužel nedostalo.
- perfektní výdrž na nabití
- rychlé kabelové nabíjení
- nepodporuje bezdrátové nabíjení
Konektivita: vše potřebné
K dispozici je Bluetooth 6.0 i Wi-Fi 6E, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G i Dual SIM (nanoSIM + eSIM). Nic důležitého tak neschází, což platí i pro NFC, tedy podporu bezkontaktních plateb.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: povedená padesátka s OIS
Hlavní slovo má 50megapixelový snímač Sony LYT-710 s optickou stabilizací obrazu. Doplňuje ho 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který má automatické ostření, takže zastane i funkci makra. Na přední straně pak najdete 32megapixelovou selfie kameru.
Hlavní foťák produkuje za dobrého světla velmi pěkné, detailní snímky s přirozeným barevným podáním. Optická stabilizace výrazně pomáhá v noci, kdy noční režim dokáže z fotky vytáhnout dostatek světla. Ultraširokoúhlý objektiv přes den poslouží dobře, ale za šera kvalita obrazu rychle klesá a hrany fotek bývají neostré. Můžete jej však využít i na makro snímky, což se hodí. Na teleobjektiv se již nedostalo, ale to je v této cenové kategorii vcelku běžné.
Čelní kamerka pak poskytuje vyváženou kvalitu, především za dobrého světla. Rozhodně se nemusíte obávat toho, že byste snímky nemohli nikdy ukázat či sdílet skrze sociální sítě.
Video lze natáčet ve 4K při 30 snímcích za sekundu se solidní stabilizací. Výsledné záběry jsou kvalitní, netřesou se a spokojeni budete i se zvukem. Pozor si je nutné dát na trošku zvláštní nastavení. Když zvolíte 4K rozlišení, stále uvidíte možnost 60 FPS. Po jejím vybrání se však rozlišení nenápadně změní zpět na Full HD.
Motorola Edge 70 Fusion (testovací video) – 1080p, 60 FPS
- kvalitní hlavní fotoaparát
- ultraširokoúhlý objektiv s AF
- chybí teleobjektiv
Software: svižnost i přehlednost
Chod telefonu je plynulý. Telefon vás rozhodně nebrzdí. Nasazen je nejnovější Android 16 společně s nadstavbou Hello UI, která ale není nijak zásadně výrazná. Prostředí tak někomu může připomenout podobu takřka čistého Androidu. Kaňkou na kráse je nicméně vcelku bídná softwarová podpora. Motorola slibuje jen 3 velké aktualizace a 5 let bezpečnostních záplat. Konkurence umí zpravidla více, například Samsung v této cenové hladině garantuje 6 velkých aktualizací.
- velmi dobrá optimalizace
- slabší softwarová podpora
Zhodnocení
Motorola Edge 70 Fusion je vyvážený telefon střední třídy, který boduje zejména kvalitním displejem s vysokým jasem, originálním designem zad a zvýšenou odolností. Obří baterie pak zaručuje skvělou výdrž. Ústupky se nicméně konaly v oblasti výkonu a nepotěší ani chybějící bezdrátové nabíjení či kratší softwarová podpora. Na českém trhu se novinka nabízí za necelých 10 tisíc korun, což není vůbec špatná nabídka a konkurence se musí mít na pozoru.
Konkurence
Velkým konkurentem je Samsung Galaxy A57 s kovovým rámečkem, vyváženějšími fotoaparáty či výrazně delší softwarovou podporou. Na druhou stranu má výrazně menší baterii i pomalejší nabíjení.
Samsung Galaxy A57 256 GB
|Rozměry
|161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1680,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Za zmínku stojí i Redmi Note 15 Pro+ od Xiaomi, které láká kvalitnějšími fotoaparáty, obdobně velkou baterií, ale ještě rychlejším nabíjením. Při podobné ceně má oproti Motorole navíc dvojnásobnou interní paměť.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 512+16 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 7,9 mm, 211 g
|Displej
|OLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
Ten sprask na 10s bohužel čím dál víc používá Xiaomi / POCO už u většiny telefonů
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