Co byste řekli na akční „Diablovku“ od českých autorů, která nabízí hned několik postav, sbírání předmětů a hlavně hromadu komunitního obsahu s povedeným editorem map? Nebojte se MONOLISK vyzkoušet na vlastní prsty.

Hry českých autorů vždy vřele vítám. A MONOLISK dle prvních dojmů vypadá opravdu nadějně. Kombinuje totiž akční RPG se sběratelskými prvky a komunitním obsahem.

MONOLISK – videorecenze

Pro ovládání hry nepotřebujete žádný komplikovaný návod. Vše obstaráte jediným prstem. Klepnutím do prostředí se hrdina začne daným směrem pohybovat. Pokud uhodíte na nepřítele, hrdina zaútočí. A to je vlastně vše, co potřebujete. Téměř, ještě máte k dispozici několik speciálních schopností. Tento systém má drobnou nevýhodu. Když už se vy nebo nepřátele hýbáte, je snadné se netrefit a místo útoku začne vaše postava nesmyslně pobíhat okolo.

Nejzajímavější jsou ovšem na hře mapy. Ty totiž tvoří sami hráči. Ve hře proto nechybí robustní nástroj na jejich designování. To také znamená, že ne všechny úrovně budou povedené. Proto hra pracuje se systémem hodnocení, kdy můžete cizí výtvory známkovat a navíc komentovat. Někteří autoři se dokonce snaží o zajímavé vyprávění a nejedna úroveň opravdu stála za to.

Na výběr máte z několika hrdinů, které můžete oblékat do získané výzbroje a učit je novým schopnostem. Osobně mám pocit, že je lepší hrát se střeleckými zbraněmi. Kombinací střel a útěku zvládnete porazit i opravdu těžké nepřátele, zatímco rytíř musí doufat v sílu svého brnění. Každopádně je dobře, že můžete postavy střídat, když už hratelnost není kdovíjak komplexní.

Pro plný zážitek se musíte zapojit i do tvorby map. Editor je intuitivní a snadno ovladatelný. Map můžete vytvořit jen tolik, kolik máte krystalů a karet prostředí, ale není špatný nápad staré mapy pravidelně předělávat. Vytvoříte rozvržení, rozmístíte dekorace a hlavně překážky. I ty ve hře získáváte postupně, takže později vytvoříte výrazně obtížnější úrovně.

U hry vás tak drží především odemykání nových beden, ze kterých získáváte nejen vybavení pro hrdiny, ale zároveň překážky do vlastních úrovní. Bez placení to půjde poměrně pomalu, protože z hraní získáváte drobné a hlavní příjem máte z plnění úkolů. A ty bývají na dlouho. Na odemykání beden je také vázána vaše úroveň. Hra je tak zábavná, má povedený editor, hezkou grafiku a aktivní komunitu, v její neprospěch hraje hlavně pomalý postup vpřed a možná až přílišná jednoduchost hratelnosti.

Stáhnout MONOLISK