Lehká, skladná, bezdrátová a cenově dostupná. To jsou sluchátka LAMAX Blaze2, která přináší kvalitní zvuk a hezký design. S pevnou konstrukcí a dlouhou výdrží jsou ideálním parťákem na cesty nebo výlety a díky technologii BeatBass vám pomohou zapomenout i na okolní svět.

Trendová bezdrátová sluchátka má v dnešní době kdekdo. Není divu, je to přece záruka pohodlí. Znám spoustu lidí, kteří si na kvalitě zvuku opravdu potrpí. Nejsou ale ochotní do elektroniky investovat velké sumy, protože ví, že by mohli sluchátka kvůli absenci kabelu ztratit. Pokud do této skupiny patříte i vy, možná vás osloví náhlavní sluchátka LAMAX Blaze2, která jsou i přes nízkou cenu velmi kvalitní.

Technické parametry LAMAX Blaze2 Black

Typ sluchátek Bezdrátová náhlavní Konektivita Bluetooth 5.0 Bluetooth dosah až 10 metrů Podporované kodeky SBC Hmotnost 145 g Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz Výdrž (dle výrobce) 35 hodin Doba nabíjení sluchátek 2–3 hodiny Barevné varianty černá, růžová Obsah balení bezdrátová sluchátka, microUSB nabíjecí kabel, 3,5mm jack audio kabel, manuál Cena 790 Kč

Obsah balení: jen to nejnutnější

Obsah papírové krabice je poměrně skromný. V prodejním balení najdeme sluchátka společně s nezbytným dobíjecím kabelem a audio kabelem. Nechybí samozřejmě ani papírový manuál. Dražší náhlavní sluchátka bývají často dodávána s pouzdrem. V tomto případě tomu tak není, což může být nevýhodou zvlášť v případě, že se sluchátky hodně cestujete a povalujete je po kabelkách a batozích. Pokud ale vezmeme v potaz nízkou cenu, absence pouzdra není nic překvapivého.

Nelíbilo se nám absence pouzdra

Konstrukční zpracování: klasika

Při tvorbě sluchátek vsadil LAMAX na klasiku. Provedení je minimalistické, konstrukce lehká, přitom ale pevná. Sluchátka se díky kloubům dají snadno složit, což usnadňuje jejich přenos i skladování. Polstrované náušníky jsou měkké, velmi pohodlné a nikde netlačí. Vycpávka v mostové části je po celém obvodu stejně tenká a měkčením sedí příjemně na hlavě.

Na pravé mušli najdeme tlačítka potřebná k ovládání a pod nimi microUSB port pro nabíjení a 3,5mm jack. Samozřejmostí je také možnost úpravy velikosti hlavového mostu. Ta šla poměrně hladce i přestože jsem měla sluchátka už na hlavě. Díky nízké hmotnosti (jen 145 gramů) se sluchátka nosí opravdu krásně a bezproblémově jsem v nich vydržela i několik hodin. Kromě dlouhých cest vlakem jsem v nich také trénovala a s přehledem se mnou zvládla posilování, jógu i skoky přes švihadlo, což vnímám jako velké plus.

Sluchátka jsem testovala v černé barvě s modrými detaily. To je za mě ideální volbou z důvodu praktičnosti. Pořídit se však dají i v krásné růžové. Konstrukce z plastu a kovu je navíc potažena umělou kůží, která dodává „luxusnější“ nádech.

Líbilo se nám pohodlně se nosí

nízká hmotnost

jsou skladná

Funkce a ovládání: žádné vymoženosti

Ovládání najdeme na zadní straně pravé mušle. Pomocí tří tlačítek můžeme sluchátka zapnout/vypnout, spustit/zastavit přehrávání, přeskakovat mezi skladbami a upravit hlasitost podle potřeby. Mají tak více funkcí, zvolenou akci provedeme správným výběrem tlačítka a odpovídající délkou jeho stisku.

Párování je jednoduché. Stačí podržet prostřední tlačítko po dobu čtyř sekund a počkat, než indikační dioda začne střídavě blikat červeně a modře. V nastavení chytrého telefonu je potřeba zapnout Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledat LAMAX Blaze2. Sluchátka jsou však vybavena i funkcí automatického párování, která celý proces zjednodušuje.

Sluchátka mají funkci automatického párování.

Pro zapnutí/vypnutí sluchátek musíme prostřední tlačítko podržet po dobu dvou sekund. Zapnutí doprovází zvuková notifikace a modře svítící indikační dioda. Krátkým stisknutím stejného tlačítka se dá spustit/vypnout přehrávání skladby a přijmout/ukončit hovor. Díky mikrofonu pro handsfree můžeme totiž se sluchátky LAMAX Blaze2 i pohodlně telefonovat. Jednotlivé skladby lze přetočit pomocí bočních tlačítek, která zároveň slouží k úpravě hlasitosti. Výhodou je také možnost aktivace hlasového asistenta.

Osobně mi tlačítka příliš nevyhovovala. Ovládání je opravdu jednoduché, ale samotná tlačítka jsou velmi blízko sebe a v momentě, kdy jsem měla sluchátka nasazená, tak mi výběr těch správných dělal potíže. Rychlejší zkrátka bylo přetočit skladbu na telefonu.

Líbilo se nám handsfree

možnost aktivace hlasového asistenta

Nelíbilo se nám špatná dostupnost tlačítek

Zvuk: soukromá párty

Na to, že sluchátka LAMAX Blaze2 lze pořídit za méně než tisíc korun, tak je kvalita zvuku velmi solidní. Sluchátka servírují každý tón bez zkreslení a díky technologii BeatBass připomínají dynamickou hudbu v tanečním klubu. Podpory se vzhledem k ceně dočkal jen kodek SBC.

Výdrž baterie: několik dní bez nabíjení

Pokud se sluchátky vyrazíte na několikadenní výlet, nemusíte s sebou brát nabíječku. Baterie s kapacitou 500 mAh znamená nabíjení jednou za pár dní, na které není třeba neustále myslet. Výrobce udává až 35 hodin, přičemž plné nabití trvá 2 až 3 hodiny. Máte tak o starost méně. Důležité ale je, že Blaze2 hrají, i když nejsou zrovna nabitá. Stačí k nim připojit audio kabel, díky kterému fungují jako běžná drátová sluchátka.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Zhodnocení: správná volba pro nenáročné

Odhlučněná sluchátka s kvalitním bytelným pouzdrem zde nehledejte. Ta se dají pořídit za několik tisíc. Pokud do sluchátek nechcete tolik investovat a na vymoženosti si příliš nepotrpíte, jsou LAMAX Blaze2 přímo pro vás. Poměr cena/výkon totiž v tomto případě opravdu stojí za to.

Foto: Dimitra Papadopoulu, mobilenet.cz